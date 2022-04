Cómo crear un plato saludable

Cada vez tomamos más conciencia sobre la alimentación, ¿verdad? Aquí hablaremos de lo que hace que un plato sea saludable.

Todos los alimentos procesados son adictivos y no están relacionados a una alimentación saludable. No significa que no puedas comer estos platos de tanto en tanto, pero debes hacerlo con moderación y sabiendo qué es lo que comes.

Qué lleva un plato saludable

La mitad de la porción deberían ser verduras y hortalizas de cualquier tipo, variando entre las opciones locales y de temporada.

Un cuarto de la comida deberían ser alimentos proteicos de origen animal, como puede ser el pescado, la carne fresca o los huevos; o de origen vegetal, como las legumbres.

El cuarto restante deberían ser hidratos de carbono. Las legumbres nuevamente sirven para esta parte del plato, pero también los tubérculos o cereales integrales.

Para aliñar y aderezar, siempre utilizar aceite de oliva virgen extra.

Por último, ante cualquier duda, la principal recomendación es consultar con un nutricionista que pueda planificar un plan de alimentación en base a tus necesidades, pero también en relación a tus preferencias.