Lo que ganó una pareja por darse el beso más largo del mundo

El Día Internacional del Beso se celebra en honor al beso más largo del mundo, que se le atribuye hasta la fecha a una pareja tailandesa.

Los tailandeses Ekachai y Laksana Tiranar participaron en el año 2011 en un concurso anual que buscaba otorgarle un costoso premio a la pareja que más tiempo dure besándose. Los Tiranar vencieron a sus contrincantes tras durar 46 horas, 24 minutos y 9 segundos besándose sin parar. El 13 de abril de 2013 volvieron a participar y rompieron su propio récord: 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, convirtiéndose en el beso más largo del mundo.

De acuerdo a una reseña del portal Infobae, se trató de un beso de casi dos días y medio de duración en el que los participantes no deben despegar nunca sus labios, deben permanecer despiertos y de pie, y no pueden apoyarse en nada ni en nadie más que entre ellos, además no poder comer ni tomar nada y -atención- continuar besándose hasta cuándo van al baño bajo la mirada de un juez del concurso.

El beso de esta pareja entró en el libro de los Récords Guinness. Los Tiranar se llevaron un premio importante: el equivalente a 3,300 dólares, dos anillos de diamantes y un título mundial, que tras nueve años no ha sido desplazado.

Luego de casi una década del récord, se desconoce qué fue de la vida de estos participantes, si permanecen juntos.