Habichuelas con dulce: ¿cómo las prefieres?

Con granos o sin, calientes o frías, muchas o pocas, con ron o sin ron…. Cada dominicano tiene su propia versión de las habichuelas con dulce. Este plato es un símbolo de tradición dominicana que se prepara específicamente en Cuaresma, y a pesar de que nadie la prepara mejor que tu mamá, tu abuela o tu tía cada quien tiene sus favoritas. Y a ti, ¿cómo te gustan las habichuelas?

Aunque, si no eres de República Dominicana puede ser que te sorprendas al escuchar “Habichuelas con dulce” y saber que esta postre se hace a partir de habichuelas rojas hervidas con canela, licuadas y coladas; luego combinadas con leche evaporada, leche de coco, azúcar, canela, clavo y batata criolla.

Nosotros para unirnos a la tradición, salimos a preguntar sobre esas preferencias que tienen cada cual con las habichuelas con dulce y compartimos en el video las respuestas. Además, agregamos una receta y las indicaciones de la chef @sagrariomatos para que te animes a realizar este plato tan nuestro.

En un artículo publicado en su blog, Sagrario explica que “las habichuelas con dulce representan un platillo cargado de nostalgias, de historia y sabor, pensado para romper el ayuno de la Semana Santa pero que con los años ha salido de los límites de su temporada definida, convirtiéndose en un postre que nos representa como país”.

En su publicación ella invita a crear su propia versión, y más allá de dejarse intimidar por no lograr el mismo punto en el sabor de la abuela, la tía o de la suegra, buscar tu toque personal: “¿Te gusta más dulce?, pon más azúcar. ¿Con granos?, ¡adelante! ¿Quieres ponerle la leche de coco natural? ¡Más rico todavía! ¿Qué no tienes tiempo y quieres usar habichuelas de lata? Hierve las habichuelas enlatadas unos minutos con canela y si no se lo dices a nadie ¡creerán que tú misma sacaste las habichuelas de la vaina!”

Aquí la receta para principiantes, para que te atrevas a preparar este plato tradicional de la cuaresma dominicana. ¡Confiamos en que será un éxito total!

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/14/comida-en-un-plato-de-sopa-27933450.jpg

Necesitas

Una licuadora

Ingredientes

1 Taza de habichuelas rojas crudas

4 Tazas de agua

3 Astillas de canela

1 Lata de Leche Evaporada Carnation®

1 Lata de Leche Condensada La Lechera®

1 Taza de leche de coco

1/2 Cdita de sal

1 Cdita de extracto de vainilla

8 Unidades Clavos dulce

1 Cdita de mantequilla

1 Taza de batata pelada y en cuadros

1/2 Taza de pasas

Galletas o casabe para servir

Método de elaboración Hierve las habichuelas con una astilla de canela en por lo menos 4 tazas de agua. Cocina hasta que las habichuelas estén blandas. Deja refrescar un poco. Retira la astilla de canela. Licúa las habichuelas con parte de su líquido, cuela y coloca en una olla con la leche evaporada, la leche condensada, la leche de coco, el agua de las habichuelas, la sal, la vainilla, las astillas de canela restantes, los clavos y la mantequilla. Cocina a fuego medio por 25 minutos. Agrega la batata y las pasas y deja cocer a fuego bajo de 15 a 20 minutos más o hasta que la batata esté blanda. Sirve fría o caliente, con las galletas o casabe.