Cinco lugares en Santo Domingo para disfrutar y comer en familia

Un foodtruck en el patio de una casa, una pared de escalar donde también puedes disfrutar de una comida saludable y un restaurante con decoración hecha con artículos reciclados, son de las tantas opciones gastronómicas que hay para visitar en Santo Domingo.

A continuación, cinco lugares a los que puedes ir con los más pequeños de la casa y, además, llevar tus mascotas.

The Cooks Grilling

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-estación-de-trenes-cdf54509.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-estación-de-trenes-cdf54509.jpg Restaurante The Cooks Grilling. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-sala-de-estar-b5d636c8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-sala-de-estar-b5d636c8.jpg Área para fumadores en el restaurante The Cooks Grilling. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-d3ad3467.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-d3ad3467.jpg Las lámparas en The Cooks Grilling son hechas con botellas recicladas. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-taza-de-vidrio-con-una-bebida-f73a5218.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-taza-de-vidrio-con-una-bebida-f73a5218.jpg Los tragos en The Cooks Grilling son servidos en vasos que fueron hechos con botellas recicladas. (KEVIN RIVAS)

Un ambiente familiar especializado en cortes de carnes importados a la parrilla con un toque gourmet donde el reciclaje se apodera de la decoración del lugar.

Este restaurante surgió por la pasión a la cocina de su creador Paco Carvajal, un mecánico automotriz que decide hace cinco años estudiar artes culinarias, con el objetivo de seguir sus sueños: cocinar.

La idea nació hace tres años. Empezó con servicios de catering, parrilladas a domicilio, luego en noviembre de 2019 pasan a ser un establecimiento por la demanda del público.

“La carne que nosotros hacemos tiene un sabor particular con mis recetas porque son marinadas, no es la simple sal y pimienta que por lo regular le echan en los sitios de comida al grill”, dijo Paco Carvajal.

The Cooks Grilling cuenta con un bar, terraza para fumadores y es pet friendly.

La decoración está realizada con lámparas hechas con botellas recicladas de cervezas, vinos, entre otros, así como los vasos donde sirven los tragos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Cooks Grilling|Restaurante (@thecooksgrilling)

Están abiertos de lunes a viernes, exceptuando los martes, de 3:00 de la tarde a 12:00 de la medianoche, mientras que sábados y domingos, de 12:00 del mediodía a 12:00 de la medianoche.

Allimite

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-par-de-personas-de-pie-ce998783.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-par-de-personas-de-pie-ce998783.jpg Una joven escalando en la pared artificial de Allimite. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-silla-en-un-restaurante-02a1ecbc.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-silla-en-un-restaurante-02a1ecbc.jpg Restaurante de comida saludable Live Kitchen. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-edificio-de-fondo-b49d87e8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-edificio-de-fondo-b49d87e8.jpg Piscina del gimnasio Live Fitness RD. (KEVIN RIVAS)

Si deseas visitar un lugar poco común y te gusta hacer deporte, este es para ti. En Allimite puedes encontrar pared de escalar y a la vez disfrutar de una comida saludable en su restaurante Live Kitchen.

“Allimite surge literalmente un día en abril del 2018 que un grupo de amigos decidimos tirarnos de puente, es decir hacer puenting, en el puente Duarte, ya en desuso, camino a San Pedro de Macorís y abrimos el Instagram allimitedo para compartir la experiencia”, manifestó su CEO, Julio Velásquez.

La pared artificial, abierta al público desde el pasado 2 de marzo de 2022, tiene tres segmentos de escalada, con la calidad y dificultad de rutas de acuerdo a quien quiera llevar su nivel a su máxima capacidad.

Las opciones de pago son mensual 2,500 pesos o pasadía por 390 pesos y aceptan menores de edad acompañado de sus padres, a partir de los cuatro años.

También tienen viernes de “Late Night” donde escalan hasta las 12:00 de la medianoche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Allimite (@allimitedo)

El horario es de martes a viernes de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche y sábados de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Allimite se encuentra ubicado en el gimnasio Live Fitness RD, donde también hay una piscina disponible para los clientes.

PM Garden

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-silla-con-un-paraguas-ec26cb7b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-silla-con-un-paraguas-ec26cb7b.jpg En PM Garden todo es cocinado a la parrilla. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-silla-en-un-parque-c822f9ad.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-silla-en-un-parque-c822f9ad.jpg PM Garden está abierto de martes a domingo de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-escritorio-con-una-silla-en-una-sala-18a86cf8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-escritorio-con-una-silla-en-una-sala-18a86cf8.jpg Su bar cuenta con una variedad de más de 30 cervezas. (KEVIN RIVAS)

¿Entrar un foodtruck en el patio de una casa? Así como lees.

La idea principal fue de Valeria Piazzi quien junto a su esposo Pedro Montas decidió crear un espacio acogedor, donde las personas pueden disfrutar en familia de un lugar íntimo, tranquilo y seguro.

Pedro contó a Diario Libre que anteriormente se encontraban en un parque de foodtruck, pero que al mudarse en esa casa su esposa le dijo: “pero cualquiera como que aprovecha el espacio… y dijimos óyeme, pero qué tú crees si traemos el carrito de foodtruck para acá y hacemos un concepto así súper familiar”.

En PM Garden puedes encontrar diversos platos hechos a la parrilla, como pechurinas con papas fritas, cortes de carnes, pescado, mariscos, hamburguesas, entre otros.

Una de sus especialidades más pedidas es el chilli, una receta familiar que fue creada en los años 2008/2009 y como dice uno de sus clientes, Alexis Guzmán, es “una verdadera delicia para el paladar”.

También cuentan con un área de juegos para quienes vayan acompañado de sus hijos y un bar con una variedad de más de 30 cervezas.

Están abiertos de martes a domingo de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

Make Sushi by Cristino

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-plato-con-comida-sobre-una-mesa-5d1e09cc.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-plato-con-comida-sobre-una-mesa-5d1e09cc.jpg Chiken Roll. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-7c0e9f09.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-7c0e9f09.jpg Columpio exclusivo para fotos en Make Suhi de la avenida Winston Churchill. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-grupo-de-personas-en-una-pista-de-carreras-02cd4a23.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-grupo-de-personas-en-una-pista-de-carreras-02cd4a23.jpg Make Sushi de la avenida Winston Churchill. (KEVIN RIVAS)

Si deseas comer sushi ‘aplatanao’ este es el lugar ideal. Un negocio con 12 años de experiencia en el mercado local.

Su creador, Cristino Mejía, contó a Diario Libre que hace 24 años fue el pionero en el país en combinar la cultura japonesa con la criolla.

“Yo cree los sushis dominicanizados antes de Make Sushi en un restaurante llamado Crazy Fish Su-Chi, hace 24 años, y de ahí fue que el sushi aquí en República Dominicana comenzó a gustar porque antes la gente decía que ese pescado crudo y esas cosas, y yo dije wao, pero a nosotros los dominicanos nos encanta las cosas con crema, dulcita, picantico, agrio… y por eso implementé los sushis dominicanizados, y de ahí la gente pudo entender mira, pero yo puedo comer sushi”, expresó.

De los platos favoritos a degustar en Make Sushi, según Cristino son:

Mangushi hecho de puré de plátano maduro relleno de bacon, queso crema, aguacate, el luego es empanizado.

Yukushi a base de un puré de yuca relleno de maricos o de pollo.

Chiken Roll, es uno de los que más se vende, y el XL ya que por su gran tamaño puede ser compartido entre dos personas.

Tienen un área para fumadores y en la sucrusal de la Winston Churchill, un columpio exclusivo para tomarse fotos. Además, Make Sushi es pet friendly.

Actualmente, cuentan con tres sucursales uno en la avenida Winston Churchill que abre de 11:00 de la mañana a las 12:00 de la medianoche, avenida Núñez de Cáceres, de 4:00 de la tarde a 12:00 de la medianoche y en San Isidro, de 12:00 del mediodía a 12:00 de la medianoche.

Likha Food Park

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-grupo-de-personas-en-una-plaza-b9a1697d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/un-grupo-de-personas-en-una-plaza-b9a1697d.jpg Likha Food Park. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/14042022-recorrido-de-establecimientos-para-ir-en-familia---kevin-rivasdl15714-5bc16256.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/14042022-recorrido-de-establecimientos-para-ir-en-familia---kevin-rivasdl15714-5bc16256.jpg Área de juegos para ninos en Likha Food Park. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-estación-de-trenes-8d4db203.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-estación-de-trenes-8d4db203.jpg Bar de Likha Food Park. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/tienda-con-ventanas-grandes-y-letras-de-colores-d0f19637.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/tienda-con-ventanas-grandes-y-letras-de-colores-d0f19637.jpg Foodtrucks en Likha Food Park. (KEVIN RIVAS)

Como lo dice su nombre es un parque que cuenta con diferentes foodtrucks en el cual puedes encontrar una diversidad gastronómica que va desde comida local hasta Dubái.

Dentro de su menú cuentan con pastas, hamburguesas, el chimi clásico, mofongo, comida de México, Dubái, Japón y China, así como también todo tipo de tragos y de vez en cuando puedes disfrutar de música en vivo.

Cabe destacar la creatividad con la cual presentan los diversos platos, uno de los distintivos por lo cual Likha Food Park se destaca del resto.

Tienen un parque de juegos para que los niños se entretengan mientras los adultos comparten y también puedes llevar a tu mascota, en caso de no poder dejarlo solo en casa.

“Una de las cosas que más me llamó la atención es las distintas opciones gastronómicas que ellos tienen porque en otros parques que yo he ido siempre son dos o tres foodtruck y ya como que se acabó todo. También me gusta que ellos supieron combinar como el ambiente familiar con lo que es el coro que tú puedes hacer con tus amigos, sin tener que separarte en sí de tus hijos”, expresó Laura Tejeda, clienta del establecimiento.

El horario es de lunes a jueves de 5:00 de la tarde a 12:00 de la noche. Viernes y sábado de 5:00 a 1:00 de la madrugada y domingos de 12:00 del mediodía a 12:00 de la medianoche.