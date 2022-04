Cáncer de piel: diez respuestas a tus dudas

¿Sabías que el cáncer de piel es el más peligroso que existe? Aprende a broncearte con cabeza con los consejos de una experta, la dermatóloga Emma Guzmán. Deja las excusas y toma medidas bajo el sol.

1. ¿Qué síntomas tiene el cáncer de piel?

Se puede manifestar de diferentes formas. Varía de la elevación de la piel, con numerosos vasos capilares, escamas o pigmentaciones oscuras.

2. ¿Es cierto que los daños en la piel se gestan casi siempre desde la infancia?

No necesariamente. Aunque uno debe cuidarse desde la infancia porque el deterioro solar va acumulándose por año. Desde pequeño debes iniciar un tratamiento adecuado de protección solar.

3. ¿Qué hacen los rayos en la piel para resultar tan peligrosos?

El sol incide directamente en la piel. Comienza a provocar lesiones de pecas pequeñas, resequedad, se presenta deshidratación. A veces una simple peca es un llamado de atención para acudir al dermatólogo.

4. ¿Se puede curar si se detecta a tiempo?

Curar no, porque cuando hablamos de curación es porque ya existe. Se puede prevenir con las ropas solares y un protector solar adecuado. Si se puede prevenir es mejor. Incluso las personas que hacen ejercicio al aire libre deben cuidarse obligatoriamente y colocarse protector solar.

5. ¿A quiénes afecta más?

Las estadísticas apuntan que afecta más a hombres que a mujeres. Pero esto va unido a que ellos están más expuestos al sol que ellas. Es más, el cáncer de piel que vemos se da mayormente en mujeres de la tercera edad. El daño solar abarca un radio muy amplio.

"A veces una simple peca es un llamado de atención para acudir al dermatólogo" Dra. Emma Guzmán Dermatóloga “

6. ¿Cuántos tipos de cáncer de piel existen?

Existen básicamente tres, que podemos clasificar en: basocelulares, espinocelulares y melanomas malignos.

7. ¿Cuál es el más peligroso?

El melanoma maligno, aunque es un cáncer muy poco frecuente suele ser muy agresivo. Se originan de los lunares oscuros pigmentados. Hay que ponerle interés especial porque si se esconde un melanoma maligno debe ser manejado por oncólogos.

8. ¿Cómo se manifiesta uno y otro tipo de cáncer?

El basocelular se manifiesta en una piel sana que sangra con facilidad, a diferencia del espinocelular que es una úlcera amplia. El melanoma es una mancha oscura negra, la cual la podemos identificar con ayuda del diagnóstico que se hace con el dermatoscopio.

9. ¿Las pastillas fotoprotectoras (la nutricosmética) ayudan?

Ayudan bastante porque es una protección sistémica que se indica mucho a pacientes que deben protegerse obligatoriamente, como aquellos que tienen lupus, acné, rosácea. También a aquel paciente que no puede tomar sol pero no quiere vivir poniéndose crema. Aunque la pastilla sola no es tan confiable. Debe ser siempre acompañada del protector solar.

10. ¿Cuál es la forma más adecuada de tomar el sol para minimizar los riesgos de sufrir un cáncer de piel?

Hay que evitar el sol de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. y aplicarse el protector solar una hora antes. Si están en la playa deben colocárselo cada tres horas, aunque sea resistente al agua. Y no olvidar que existe ropa con protección solar y usar lentes de sol.