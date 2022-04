Grasa localizada: cómo combatirla

No debes pensar en la gimnasia localizada si quieres perder grasa. ( SHUTTERSTOCK )

Al bajar de peso, a veces cuesta eliminar la grasa sobrante. Luego de una dieta y de una rutina de ejercicios, la grasa localizada permanece estable. Aquí te decimos cómo eliminarla definitivamente.

Actividad física cotidiana: hay que evitar el sedentarismo. La actividad física debe ser rutinaria, apuntando a la creación y mantenimiento de la masa muscular.

Evitar el sedentarismo: se asocia con lo anterior, hay que evitar pasar la mitad del día sentados. En las horas sin movimiento, se provoca un factor de riesgo cardiovascular, junto con la pérdida de masa muscular.

No pensar en la gimnasia localizada: no sirve sólo ejercitar los abdominales para perder grasa abdominal. Al localizar el ejercicio, se puede construir músculo, pero no se quema la grasa de esa zona necesariamente.