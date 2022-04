El planeta te suplica que lo protejas, que vuelvas a lo básico

Sí, la codicia del ser humano está acabando con la vida del planeta, por tanto, con la suya propia. Hoy es el Día Mundial de la Madre Tierra, una conmemoración en la que lamentablemente continúan las agresiones medio ambientales y no sabemos si en algún momento podamos parar.

De seguir así, muchos no podremos llegar a la vejez, los niños no alcanzarán la adultez y ya nada más habrá, porque habremos destruido nuestra única casa. No podemos dejar de decirlo y actuar todos los días en pro de la Tierra, más en esta fecha que se ha destinado para recordar la importancia de ella.

A causa de la efeméride hemos consultado a dos mujeres luchadoras que con su ejemplo de vida nos motivan a migrar hacia lo que nos hace bien; ellas son Paola Tineo y Yanela Zapata, quien entre sus recomendaciones insta a priorizar vivir experiencias, más que adquirir cosas: “Nos hemos acostumbrado a que un regalo o detalle que exprese nuestro afecto debe ser mayoritariamente un objeto. Aunque muchas veces estos regalos pueden significar mucho para quien los reciba, los buenos recuerdos de lindas experiencias vividas pueden perdurar en nuestra memoria. Por eso, una acción para alargar la vida de nuestro planeta es ofrecer a nuestros hijos, seres queridos y amistades experiencias de valor, tales como una visita al cine; una salida a un concierto u obra de teatro; un viaje en familia o entre amigos; una cena hecha por nosotros… Hay cientos de formas de expresar nuestro afecto sin recurrir a adquirir objetos que tardan mucho tiempo en degradarse y que contaminan el planeta”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/22/un-hombre-en-frente-de-un-arbol-ceae8d6f.jpg Yanela Zapata, especialista en comunicación y sostenibilidad. (FUENTE EXTERNA)

Ella recuerda lo que siempre repetimos cuando hablamos sobre el tema: Adoptar un estilo de vida “Desperdicio Cero”: reducir, reutilizar, reparar y reciclar; que incluye incluir el viejo hábito de reparar en vez de botar; comprar ropa de segunda mano, reducir los desperdicios de comida a base de una buena planificación del menú semanal… son formas de aplicar un estilo de vida más sostenible.

Zapata hace un llamado a la conciencia de todos, recordando que hay Reducir nuestra huella de carbono, que es un compromiso de todos y no una responsabilidad única de las grandes y medianas empresas. “Podemos contribuir a reducir nuestra propia huella de carbono, a través de acciones como utilizar electrodomésticos o medios de transporte menos contaminantes. Optar por andar más a pie, en transporte colectivo, en bicicleta o patineta, son formas de reducir la emisión de dióxido de carbono. La venta del vehículo eléctrico en los últimos años evidencia una preocupación y mayor consciencia ciudadana sobre este tema”.

12 acciones que recomienda Paola Tineo para llevar una vida ecoamigable:

Para quienes están interesados en comenzar a cambiar a un estilo de vida más amigable con nuestra Madre Tierra, la recomendación de Tineo es que hay que volver a lo básico, -pero ¿cómo se hace? -

“El primer paso, y más importante, es convertirte en consumidor responsable. Este se basa en consumir menos y al mismo tiempo lo más sostenible y ecoamigable posible. Mientras más consumimos, mayor es nuestra huella sobre la Tierra, e indirectamente, mayor será el impacto negativo a nuestra salud”.

Explica que esta acción aplica para cuando vas a comprar un producto o contratar un servicio, siempre pienses en su impacto en los recursos naturales.

“Elige una o dos por mes, y al final del año habrás logrado un gran impacto positivo en tu vida. Un paso a la vez”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/22/una-mujer-con-comida-en-la-mano-aeb9cb12.jpg Paola Tineo, ambientalista y emprendedora de Zero.RD (FUENTE EXTERNA)

Compra los productos que puedas a granel en tiendas que sean coherentes con este propósito de esta manera estarás adquiriendo comestibles, productos de higiene y limpieza, libres de empaque, locales y con ingredientes naturales, y produciendo cero basura. Cuando vayas al supermercado, selecciona los productos en envase de vidrio. Por ejemplo: la mayonesa, el aceite de coco, las salsas, el desodorante y otros más, ya que el envase es reutilizable (la mayoría hasta congelar se puede), 100% reciclable al final de su vida útil y disminuyes el contacto de tu comida o productos de higiene con plásticos, los cuales desprenden partículas que impactan la salud. Elige productos de higiene personal con ingredientes naturales o derivados de productos naturales, al comprar tu jabón, champú, desodorante, cremas y protector solar.

Siempre anda con un termo o botella para agua. Dejarás de comprar y desechar botellas plásticas. Si sumas todas las que compras en un día, una semana, al año, y a la vez lo multiplicas por los años que te quedan por vivir, el número te puede sorprender. Migra a cepillo de dientes de madera. Para la limpieza tu hogar, trata de sustituir productos como el cloro, limpia vidrios comerciales y limpia baños, por bicarbonato de sodio y vinagre blanco, con los que también se pueden destapar tuberías. De esta manera estos químicos fuertes no se irán por el desagüe a contaminar el recurso agua y las especies que habitan en él. Llevar una alimentación saludable y local (lo más del campo a la mesa que puedan). Separa y clasifica tus residuos. Esto quiere decir que los envases que te queden, que no estés reutilizando, llévalos a un centro de acopio para que sean reciclados. Elige productos en envases que sean reciclables. Al reciclar contribuyes que no terminen en los vertederos, contaminando nuestros suelos, aguas subterráneas y aire. Puedes clasificar en Tetra Pak, papel, cartón, vidrio, metal y plásticos. Ten en la cartera o baúl del carro un bolso reutilizable. Esta pequeña acción contribuye a que digamos "¡No!" a las fundas plásticas de un solo uso cuando vayas a las tiendas, farmacia o supermercado. Menos impacto al ambiente, a las demás especies y a nuestra salud. Selecciona opciones de ropa de algodón orgánico, tela elaborada a partir de bambú o botellas PET recicladas. Zapatos y accesorios de piel sintética, de procedencia vegetal, como el de corteza de árboles, cactús o coco. Hay zapatos deportivos realizados con plástico reciclado. En el país hay varias opciones. Si vas a usar desechables, en el país hay opciones fabricadas a partir de yagua de palma, o almidón de papa. Son compostables y biodegradables, a diferencia de los desechables plásticos. Especial para ti mujer: Elige maquillajes de empresas que manejen correctamente sus residuos y no prueben en animales. Selecciona pinta uñas libres de tolueno y formaldehído. Pintan igual de hermosos y con menos químicos. Cambia tus toallas sanitarias desechables, por copa menstrual.