¿Te iras de viaje pronto? Siete tips que debes conocer antes de abordar un avión

Con la pandemia del Coronavirus muchos aeropuertos han tenido que implementar o en muchos casos incrementar su seguridad de salubridad, pero que esto no te quite las ganas ya que fácilmente puedes salir del país a tu rumbo o destino siguiendo paso a paso estos consejos.

1. La primera recomendación es asegurarte de tener tu pasaporte vigente con al menos 6 meses de disponibilidad, esto, aunque muchos no lo crean es muy común, ya que cuando se compra un boleto aéreo frecuentan hacerlo por la misma página de la aerolínea y en muchas ocasiones solo te pide el número de este, y no la fecha de expiración. Por eso muchas personas no se percatan y a la hora de su viaje, en el counter de referido vuelo le indican que no puede viajar porque su pasaporte expiro. Y es mejor evitarse un mal rato y perdida de dinero.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/22/mano-sosteniendo-una-caja-de-cartón-1768af74.jpg

2. Otro tip importante en estos tiempos de COVID-19 es asegurarse e investigar que pide cada país, hay países que piden tener el carnet de vacunación con mínimo dos vacunas y en otros piden prueba de antígenos o PCR negativo. Ojo con esto ya que hay países que piden tener ciertas vacunas ejemplo: Sinovac, AstraZeneca, Moderna.

3. Chequear siempre los climas del destino al que piensas ir. Cuando los destinos son en Latinoamérica muchas personas lo asocian al calor, y muchos de estos no son el caso. Igual que depende que temporada acudas a ese país. Un ejemplo es Colombia, específicamente Bogotá donde en la mayoría de los meses hay climas de 9 o 10 grados Celsius. Por eso debes de investigar qué tipo de clima va a tener para los días que vayas y así ir lo más cómodo posible.

4. Lo siguiente que es muy importante es conocer las libras o kilos que te permiten en las maletas y pesarlas antes de llegar al aeropuerto. Muchas veces vamos con una carry on a nuestro viaje, y suponemos que podemos llenarla con todas las cosas que queramos, y NO esto no es así. Cada aerolínea tiene su política de equipaje, la mayoría te permite que una maleta de mano o carry on tenga como máximo 12kg, es decir 25 libras y una maleta de bodega o como se refieren coloquialmente una maleta grande tiene que pesar no más de 23kg, es decir 50 libras. Para evitar pasar una vergüenza y tener que abrir una maleta para tener que sacar pertenencias delante de otras personas en pleno aeropuerto, te recomendamos ir con lo justo en cada maleta.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/22/mano-sosteniendo-un-control-de-videojuegos-en-sus-manos-f358c7e4.jpg

5. Otro dato muy importante es no tener nada liquido o que pase de 110mililitros en la maleta de mano o carry on o hasta en tu mochila o bulto. Pasa que poner un perfume o un desodorante no nos percatamos de las cantidades de mililitros que pueda tener, y cruzando por los sistemas de seguridad lo encuentran y te lo retiran del mismo, y es muy importante cerciórate o leer sobre esto. Si ves que un producto dice gramos y no ml te recomendamos verificar en el buscador cuanto sería la conversión, de gramos a mililitros y así evitar percances, si solo viajas con una maleta de mano o bulto, es recomendable que adquieras botellitas plásticas de menos de 110 ml o potes de viaje como les dicen para evitar percances.

6. Cambia tu moneda por las más comunes. Llega el momento de tu viaje y sabes que al país que iras no utilizan la misma moneda, pues solo debes pasar por un banco o casa de cambio a que te cambien la moneda por las más comunes; es decir si viajaras a cualquier parte de América lo recomendable es cambiar a dólar, ya que cuando llegues a tu destino lo cambias por la moneda local, y si es para Europa pues ya te manejas con el euro, eso recomendado al 100% NO CAMBIES DINERO EN EL AEROPUERTO, sus tasas son más elevadas que en una casa de cambio o banco local.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/22/un-grupo-de-folletos-sobre-una-mesa-6b0bf4d1.jpg

7. Recientemente las aerolíneas estadounidenses quitaron las restricciones de volar con mascarillas, pero eso es solo el comienzo para poder viajar como en los tiempos de pre-pandemia. Debes investigar antes de abordar si la aerolínea con la que viajaras permite o no, transitar dentro del avión con mascarilla.