No deberías comer estos alimentos con el estómago vacío

Algunos alimentos no deberían comerse con el estómago vacío o en ayunas. Aquí te indicamos qué tipo de alimentos estamos mencionando.

Tomate: son muy saludables, tienen vitamina C y nutrientes esenciales, pero si los comes en ayuna pueden provocarte problemas gástricos o reflujo. Esto se debe a que tienen ácido tánico, que es el responsable de estos problemas.

Bebidas carbonatadas: si las bebes, puedes tener un cuadro de gases intestinales o hinchazón y esto se debe a que aumenta el ácido del estómago, pudiendo causar erosión en las paredes del sistema digestivo.

Alimentos picantes: en ayunas no son para nada recomendables, porque no le hacen ningún favor al tracto digestivo. Además, si los comes en ayuna, podrías tener calambres estomacales.

Golosinas: tampoco son recomendables en ayunas, porque el azúcar llega al estómago y el cuerpo no llega a secretar suficiente insulina como para regular los niveles de glucosa.

Yogur: aunque no lo creas, son cada vez más los médicos que no recomiendan este probiótico en ayunas. El ácido láctico, tan beneficioso para el cuerpo, se vuelve ineficaz debido a los altos niveles de acidez de un estómago vacío.

Peras: contienen fibra en estado puro, pero consumidas con el estómago vacío, la fibra puede dañar las delicadas membranas mucosas y causar dolor estomacal.