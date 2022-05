Consejos para una entrevista de trabajo perfecta

A la hora de afrontar una entrevista de trabajo, muchas personas se estresan y pierden ante los nervios. Aquí te listamos algunos consejos básicos para triunfar y lograr quedarte con ese puesto.

Prepara la entrevista: si bien hay generalidades, nunca sabes a ciencia cierta que te preguntarán, pero si sabes cuáles son tus puntos fuertes. Analízalos y piensa también en tus deficiencias para ver cómo convertirlas en oportunidades.

Estudia la empresa: conocer la compañía en la que deseas trabajar es indispensable. Los reclutadores suelen preguntar a los candidatos qué es lo que saben sobre la empresa y se hace especialmente para medir el nivel de interés del candidato.

Especifica tus logros y capacidades: no te limites a enunciar fechas, puestos y empresas, porque todo eso ya está en tu currículum. Muestra lo que has conseguido en cada puesto de trabajo, así como las habilidades que has desarrollado.

Actitud: destácala. Lo más recomendable es mostrar siempre una sonrisa y actitud relajada y abierta a la conversación. Además, también debes cuidar todo lo relacionado a la comunicación no verbal y adoptar una postura relajada, así como no hacer grandes aspavientos ni movimientos bruscos.

¡No mientas! No tiene ningún sentido, principalmente a la hora de hablar de los idiomas. Es preferible mostrar tu nivel real, ya tendrás tiempo para seguir creciendo con práctica y usándolo efectivamente.