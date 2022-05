Aerolíneas low cost, ¿qué son y como adquirir sus servicios?

La mayoría de las aerolíneas low cost te incluyen los servicios de maleta de mano o carry on. ( FUENTE EXTERNA )

Las aerolíneas de bajo presupuesto (low cost como se le conoce en inglés), son aquellas que por un precio mínimo puedes darte ese gusto de viajar a cualquier lugar que desees. Lo agradable de este tipo de paquete es que puedes adquirir los servicios que más se adapten a tu presupuesto.

Tal vez te parecería extraño viajar sin maleta, pero, si consideras hacer un viaje de solo un fin de semana con un bulto de no más de 10 kg (22 lbs) puedes lograrlo, y así ahorrarte un buen dinero.

La mayoría de las aerolíneas contemporáneas te incluyen los servicios de maleta de mano o carry on, al igual que tu asiento asignado a la hora del check in y una maleta de bodega de 23 kg (50 lbs). En el caso de las low cost solo te permitirán en su mayoría un bulto o mochila con las dimensiones específicas de acuerdo a su política de equipaje y un cambio de fecha por si no puedes viajar en el momento pautado.

Debemos recordar que estas aerolíneas salen días específicas y muchas veces solo tienen 1 o 2 viajes al día, para esto debe consultar la página web oficial de cada una de ellas.

Existen un sinnúmero de aerolíneas de esta categoría que te llevan a cualquier destino deseado, saliendo desde República Dominicana hay varias que en esta nota te enseñaremos.

1. Wingo

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/un-avión-estacionado-en-una-pista-4e67f42e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/un-avión-estacionado-en-una-pista-4e67f42e.jpg

Con viajes directos a Bogotá y desde marzo 2022 a Medellín, es una aerolínea colombiana que comenzó sus trayectos desde el aeropuerto de Punta Cana, pero desde 2019 también sale desde el Aeropuerto de Las Américas. Sus tarifas, depende de la temporada ronda entre los 87 y 100 dólares, otros servicios como maleta de mano, de bodega y asientos tienen un precio adicional, si deseas ahorrarte ese dinero puedes optar por esperar abordar para que te asignen tu asiento.

2. Spirit

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/avión-en-el-pasto-06224d1e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/avión-en-el-pasto-06224d1e.jpg

Aerolínea estadounidense que te lleva directo a la Florida desde Santo Domingo, Punta Cana y Santiago por un precio asequible si deseas ahorrar ese dinero, puedes encontrar vuelos desde 100 dólares.

3. Frontier

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/un-avión-estacionado-en-una-pista-de-aterrizaje-ee7aefd2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/un-avión-estacionado-en-una-pista-de-aterrizaje-ee7aefd2.jpg

Al igual que Spirit, Frontier en una aerolínea que te lleva directo a Miami Fort Lauderdale desde Punta Cana y Santo Domingo a precios razonables que van desde los 150 dólares la ida. Puedes visitar en su sitio oficial sus políticas de equipaje.

4. Viva Air

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/avión-en-la-pista-de-aterrizaje-68c4fd65.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/avión-en-la-pista-de-aterrizaje-68c4fd65.jpg

Viva Air es una aerolínea colombiana que te lleva directamente a varias ciudades de este país suramericano saliendo desde Punta Cana, puedes encontrar precios que van desde los 128 dólares, para que así puedas viajar ahorrando y de manera confortable.

5. Sky High

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/avión-comercial-volando-en-el-cielo-f7763022.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/29/avión-comercial-volando-en-el-cielo-f7763022.jpg

Con sede en Santo Domingo, República Dominicana opera vuelos regulares en el Caribe, con una pequeña flota de jets regionales, sus principales destinos son Aruba, Sint Maarten, al igual que programa vuelos para Miami, sus precios rondan desde los 130 dólares.

Y tú, ¿prefieres viajar económico o llevar todo el equipaje que puedas?