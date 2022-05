Los cánceres de piel se asocian a la exposición solar

La exposición solar, sin protección, puede ser la causa de los cánceres en la piel; que pueden ser prevenidos a través de una rutina de cuidados, que se inicie desde temprana edad, ya que los efectos del sol en la epidermis es acumulativo.

La radiación ultravioleta impacta nuestra piel a través de la luz solar, que en países como República Dominicana, abunda todo el año; pero también en las lámparas solares y camillas de bronceado, estas últimas de escaso uso en el trópico

Las zonas más comunes que afecta este tipo de enfermedad, son aquellas a las que con mayor frecuencia impacta el sol; como la cara, orejas, cuello, cuero cabelludo, hombros y espalda, no obstante, rara vez se desarrollan en zonas no expuestas, según la explicación de la doctora Jazmín García, Oncólogo Radioterapeuta del Centro de Radioterapia Integral (RADONIC).

"Busque la sombra, especialmente entre las 10:00 am y las 4:00 pm, use paraguas o sombrero, evite la quemadura solar, evite el bronceado, y no utilice equipos de bronceado artificial." Doctora Jazmín García Oncólogo Radioterapeuta “

Ella resalta que a pesar de que generalmente el cáncer de piel no se en niños, porque tiene relación con los años de exposición solar, cada vez se ve en personas más jóvenes, en la cuarta y quinta décadas de la vida; teniendo mayor incidencia en la población masculina y entre ella, aquellos hombres que suelen trabajar al aire libre y los que gustan de exponerse a largos bronceados al sol, son particularmente susceptibles.



Diagnóstico

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/un-dibujo-de-una-mujer-con-un-celular-en-la-mano-ac707cd9.jpg

Dentro de los signos de advertencia a tomar en cuenta está alguna lesión ulcerada o abierta que sangra, supura, lesión persistente que no cicatriza, mancha rojiza o irritada en algunas personas la mancha forma una costra, protuberancia brillante o nódulo perlado translúcido.

Después de confirmarse el diagnóstico mediante una biopsia, hay diferentes opciones de tratamiento: Escisión quirúrgica, curetaje y electrodesecación, criocirugía, terapia fotodinámica, cirugía láser, medicamentos tópicos y radioterapia; esta última consiste en aplicar radiación, generalmente rayos X de baja energía o electrones.

Puede ser utilizada para los tumores que son difíciles de tratar quirúrgicamente y en pacientes de edad avanzada que no toleran un acto quirúrgico, en recidivas y pacientes que optan por este tipo de tratamiento, aclara la especialista.

Si te expones al sol, vístate con prendas que lo protejan, sombreros de ala ancha y gafas de sol con protección UV, cada día utiliza protector solar de amplio espectro con factor de protección solar (FPS) 15 o mayor, aleje del sol directo a los niños, si van a estar expuestos protejalos, revisa su piel al menos una vez al mes, si tiene factores de riesgo mayores, como haber tenido un carcinoma basocelular previo, tez muy blanca o lesiones en piel, visita cada año a tu médico para realizar un examen completo de su piel.