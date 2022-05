Si tus planes son el camping, no olvides estas reglas esenciales

Con la naturaleza que recorre la República Dominicana últimamente el camping o acampar se ha vuelto viral, pero es necesario saber que hay ‘’unas reglas no escritas’’ que te van a interesar antes de realizar tu escape.

Repelente

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/una-mano-muestra-un-objeto-en-la-mano-390cc057.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/una-mano-muestra-un-objeto-en-la-mano-390cc057.jpg

Esencial para que los bichos y mosquitos no te infecten la piel con sus picaduras, puedes conseguirla en gel, pasta o spray, lo recomendable es colocártelo una hora antes de salir a la intemperie para que impregne bien tu piel.

Protector solar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/mujer-sonriendo-para-la-cámara-con-un-fondo-verde-c96a1a31.jpg

Indispensable a la hora de ir a acampar, ya que estarás en zonas donde abunda mucho los rayos UVE, no importa si el clima no está caluroso, el protector se utiliza en todo momento para cuidar y proteger tu piel.

Buena casa de acampar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/una-carpa-roja-en-el-campo-c0807752.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/una-carpa-roja-en-el-campo-c0807752.jpg

Trata de conseguir una casa de acampar adaptable a tus preferencias, si estarás solo puedes ubicar una más sencilla, pero si compartirás ten en cuenta que el espacio importa. Hay muchas variedades, adáptate a la que más te favorezca.

Clima

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/interfaz-de-usuario-gráfica-texto-aplicación-8ab53e5a.jpg

Siempre a la hora de realizar un viaje fuera de la ciudad, revisa el clima del sitio al que irás, no importa si la noche antes de salir o la semana anterior, asegúrate de verificar porque si el clima no estará a tu favor, es decir, se prevén inundaciones, lluvias fuertes o posible tormenta, lo mejor es cancelar y evitar circunstancias mayores; ahora, si es todo lo contrario, lleva ropa cómoda como la que te recomendamos a continuación.

Ropa adecuada

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/banca-de-madera-94df56fe.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/banca-de-madera-94df56fe.jpg

Si el clima estará fresco, pero con posibilidad de lluvia ligera, pues el impermeable y botas serán la mejor opción, nunca lo descartes; igual llévate una manta, una toalla de microfibra (es más manejable a la hora de secarse y de guardar), pantalones específicos para poder salir a la intemperie, chalecos, abrigos, etc. Todo lo que se te haga más cómodo, ya que para salir a este tipo de aventura no necesitas una maleta, no cometas ese error, con un bulto o mochila grande lo lograrás.

Comida adecuada

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/una-mesa-con-comida-a67a89a0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/una-mesa-con-comida-a67a89a0.jpg

La comida enlatada es la mejor opción. Así te ahorras el estar cocinando (que es bastante incomodo), cuando llevas la comida enlatada que más te agrade será mejor para tu viaje, es decir comidas que ya se puedan ingerir, es decir el maíz, la tuna, sardinas, petit pois, entre otros.

No olvides el agua

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/una-cascada-en-medio-de-un-bosque-7eb94cb4.jpg

Que no se te quede llevar mucha, mucha, pero mucha agua potable, no sabes si donde estarás no conseguirás, lo mejor es llevarte varios termos o botellas reusables.

Botiquín de primeros auxilios

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/un-pastel-de-chocolate-3bd36560.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/un-pastel-de-chocolate-3bd36560.jpg

Esto es importante, y llevar medicamentos antialérgicos, para poder dormir o para los dolores musculares, al que igual que gasas, alcohol, algodón, curitas, es decir, todo lo necesario para evitar percances con tus acompañantes o contigo mismo.