¿Vas a Disney World? Qué hacer para vivir una gran experiencia

Disney World está compuesto de cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos y hoteles para que los visitantes se lleven una estadía maravillosa. Te recomendamos seguir estos consejos para que disfrutes con tu familia y/o amistades.

Descargar el App ‘My Disney Experience’

Antes de llegar al destino de Walt Disney World es preferible descargar la aplicación móvil My Disney Experience. En ella tendrás todos los pases y tickets necesarios para entrar al parque, además de esto podrás hacer reservas en restaurantes, pedir comida online y pasarlas a recoger en los restaurantes, ver los tiempos de esperas de cada atracción, revisar dónde están los personajes del parque, comprar fotos, tener un mapa de tu ubicación actual en el terreno de Walt Disney World, entre muchas otras cosas.

Disponibilidad en los parques

Con la llegada de la pandemia del coronavirus, Disney requiere una reservación para cada parque. Esto debe hacerse con tiempo de antelación, ya que los parques tienen una cantidad limitada de acceso por día y puede ser que no estén disponibles al momento de realizar tu viaje.

Transporte

Planificar con tiempo cuáles métodos de transporte utilizarás es algo ideal para tu viaje. Si te hospedas dentro de los hoteles de Disney, el transporte es gratuito. Si no, puedes contar con opciones como Uber, Lyft o rentar un vehículo (teniendo en cuenta que los parques cobran un monto por el parqueo).

Verificar el clima

Para maximizar tu experiencia, recomendamos revisar el clima los días próximos a tu visita, ya que, en Orlando, Florida el clima es muy variado; un día puede llover, hacer frio, como al otro puede hacer calor y no caer ni una gota de agua. Es por esto que debes chequear constantemente el clima para poder llevar la ropa y las herramientas adecuadas para que tu visita sea placentera.

Ropa cómoda

En Walt Disney World lo que más harás será caminar y hacer filas, además de esto, en la mayoría de los días el clima es caluroso, es por esto que debes llevar una ropa con la que te sientas cómodo. Adicional recuerda llevar bloqueador solar para protegerte de los rayos del sol.

Evaluar los pases rápidos

Disney tiene tres tipos de pases para pasar por una fila exprés en las atracciones, estos son: Genie, Genie + y Lighting Lane, cada uno tiene especificaciones y precios distintos. Todo esto lo podrás comprar y agendar en el App Móvil My Disney Experience. Puedes elegir la que más se adecúe a ti.

Llevar snacks

No olvides empacar agua y snacks para el día. Disney es el único parque que permite la entrada de alimentos, es por eso que te recomendamos llevar dulces, galletas, agua, gaseosas, para que en cualquier momento que estés en espera de una atracción puedas comer una merienda o refrescarte.

Parques

Cada parque tiene su esencia y es por eso que aquí te damos una breve descripción de cada uno: si te encanta la magia, las películas que marcaron tu infancia, las princesas y Mickey, no puedes dejar de visitar Magic Kingdom. Si te gustan los animales, las aventuras y los dinosaurios, Animal Kingdom es para ti. Si eres fanático de Star Wars, Marvel y el cine, no puedes dejar de visitar Hollywood Studios y si eres de las personas que les fascina viajar, conocer nuevas culturas, dar un viaje al futuro pues Epcot será tu mejor opción.

Atracciones

En Walt Disney World tienen atracciones para todas las edades. ¡Desde bebés hasta adultos!

Algunas atracciones que no te puedes perder:

Magic Kingdom: Space Mountain, Seven Dwarfs Mine Train, Big Thunder Mountain, Splash Mountain

Animal Kingdom: Avatar Flight of Passage, Expedition Everest, Dinasour, Kali River Rapids.

Hollywood Studios: Rock n’ Roller Coaster Starring Aerosmith, The Twilight Zone Tower of Terror, Slinky Dog Dash, Star Wars: Rise of the Resistance

Epcot: Test Track, Frozen Ever After, Soarin’ Around the World

Disney Springs

Aparte de los cuatro parques conocidos: Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios, Epcot y los dos parques de agua: Typhoon Lagoon y Blizzard Beach, Disney cuenta con un centro de tiendas temáticas, restaurantes y sitios de entretenimientos donde podrás estar antes o después de los parques, en tu día libre o en cualquier momento. Siempre tendrás opciones para comprar y divertirte con música en vivo, shows y más.

Shows y fuegos artificiales

Además de atracciones, restaurantes y tiendas, Walt Disney World es muy reconocido por sus shows, no te puedes perder: Festival of the Lion King en Animal Kingdom y Beauty and the Beast en Hollywood Studios. Adicional a estos shows, al final del día Magic Kingdom y Epcot celebran su cierre con un show de fuegos artificiales, En Magic Kingdom es Enchantment y en Epcot es Harmonius asegúrate de revisar en la App Móvil la hora y el lugar para no perderte los fuegos artificiales.