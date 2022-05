Claves de finanzas para madres primerizas

Las primeras veces son tan… ¡sorprendentes! No saber lo que te espera causa mucha ansiedad. Pero todos los que ya son padres lo dirán: tener hijos es una maravilla y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Si estás pensando lanzarte a esta aventura y la quieres disfrutar a plenitud, no lo dejes a la suerte. Hay un ejercicio básico: planificar tus gastos con inteligencia. Compartimos los consejos de Diego Sosa, consultor y coach financiero, para que los primerizos no se queden sin el deseo de tener otro más.

1. El primer paso

Podría parecer contradictorio, pero lo primero que debe plantearse una pareja, desde el punto de vista económico, es que lo emocional es más importante que lo financiero. “El que piensa que el dinero es lo importante termina buscando más y sacrificando el tiempo que pasa con la familia. Luego de esa posición mental se podrá entender que se debe dimensionar la vida familiar”.

2. No es una opción

Es cierto: las prioridades cambian. Por eso hay que planificarse con tiempo para que una vez llegue el momento de hacer la transición no resulte traumático. Recomendaciones del experto: decidir un ahorro obligatorio. “Reducir los gastos se consigue fácilmente cuando no se tiene el dinero líquido. Con cuidado de no usar las tarjetas de crédito para seguir gastando igual. Es adecuar el gasto a lo que será cuando se tenga el hijo. Construyendo un ahorro que servirá para los gastos extras que se darán”.

3. Haz una lista y prioriza

Se acerca la fecha del nacimiento y, con ella, la gran pregunta: ¿Por dónde empiezo? La novedad de ser padres por primera vez genera un deseo de tener de todo, porque no sabes qué elegir ¡es tu primera vez! Ojo, el objetivo es no malgastar. Entonces, esta es la idea: “Lo mejor sería hacer un listado (con sus precios) de lo que se debe comprar y otro con lo que se quiere comprar. Priorizar es muy importante. Los créditos, incluyendo los de la tarjeta, son peligrosos. Hay adquisiciones que son lujos y si no tenemos el dinero deberían estar prohibidas. Comprar según el listado es la mejor sugerencia que puedo dar”.

4. ¿Y si eres madre soltera?

“No pienses en lo que le falta sino en lo que se tiene. Arroparse hasta donde la sábana le alcance es la mejor recomendación. No competir o quererse igualar con otros, como familiares o amigos. Cuentas con una sola entrada y esa es la realidad que tienes que vivir. Disfrutar la parte emocional sin lamentarse de la financiera que pudiera ser”.

5. La planificación nunca es extrema

“El ingreso que convertimos en capital siempre será de utilidad. Si no lo usamos para la universidad de los hijos será para cualquier otra cosa, lo importante es la costumbre”. Diego Sosa además recomienda no solo ahorrar, sino invertir para que el dinero no pierda su valor en el tiempo: “Un buen plan lo llevará cada día a valer más. Deben aprender de inversiones o buscar ayuda de alguien con conocimiento”.

6. Libérate de las deudas

Cuando llegan los hijos las sorpresas se convierten en la cotidianidad. Y si eres nuevo en el rol, es posible que esas sorpresas se traduzcan en dolores de cabeza si no estás preparado. Por eso, cuando decidas ampliar la familia, cubre todas tus deudas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/27/mano-de-una-persona-con-la-cara-pintada-de-blanco-789ed07d.jpg

Plan de acción clave para cubrir los primeros meses Intentar aumentar los ingresos usando el tiempo libre hasta que nazca la criatura.

Hacer un ahorro programado. Abrir una cuenta separada donde deben colocar una parte del ingreso normal con un débito automático. También depositar todos los ingresos extra.

Buscar oportunidades de compra de todo lo que obligatoriamente tendrán que adquirir.

Comenzar a vivir como si el heredero ya nació.