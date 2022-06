10 recomendaciones para sacarle provecho a tus ingresos

Estamos en una época en la que cualquier ingreso es poco ante el excesivo costo de la vida y a pesar de que la pandemia del COVID-19 nos empujó a disfrutar de lo básico, el regreso a la presencialidad vuelve a llamar al consumo, sin importar la austeridad de los tiempos.

Hay que ser sinceros, la mayor parte de la población siempre se queja de que no le alcanza para sacar para el ahorro; ahora que es más drástica la realidad seguro que la queja también lo es. La mala noticia es que lamentándote no mejorarán tus finanzas, necesitas cambiar tus hábitos y crear una cultura de ahorro; aun cuando lo que consigas sea poco. Eso sí, tendrás que olvidarte de querer vivir de las apariencias, de seguir tendencias de consumo… en fin de crearte falsas necesidades. Entender que lo que realmente necesitas, es todo aquello que sin lo cual es imposible vivir: comida (preferiblemente hecha en casa); vestimenta (no tiene que estar nueva, solo limpia y planchada) y un techo donde dormir.

Pero claro no vivimos solo para eso, tenemos ambiciones y es ahí donde apegarse a suplir lo anterior con sensatez, te permitirá ahorrar un monto que deberíamos invertir si queremos tener más en menor tiempo.

El economista Ricardo Tirado reconoce que lo más difícil tu dinero es empezar; y que para hacerlo necesitas un plan específico y realista para alcanzar la meta.

¿Qué hay que hacer? Tirado tiene una fórmula esencial que te ofrece tres opciones: “gastar menos y ganar más; mantener los gastos y ganar más; o gastar menos y mantener lo que ganas”.

En las tres necesitarás mantener tus gastos a raya, luego de cumplida esta meta, seguro te funcionará las 10 recomendaciones que hace el experto para aumentar tus ahorros para invertir:

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/03/mano-de-una-persona-con-un-disco-volador-en-el-pasto-dc9e9745.jpg No hay que esperar los finales de años para darse cuenta de lo que deseas en la vida; ¡a eso ponle acción! (FREEPIK)

Debes saber cuánto gastas y cuánto ganas. Mientras mayor claridad tienes mucho más fácil será poder tomar decisiones financieras. Muchas veces escucho, yo gasto lo que me gano, eso no es una excusa para no saber realmente cuanto es.

Gastar inteligentemente. No gastar lo que no se tiene, comprar con tarjeta de crédito si no tienes el dinero para pagarla, es endeudarte. Como dice el refrán popular “arrópese hasta donde le dé la sabana”, dicho esto recuerda el dinero está para gastarlo. He visto tantos programas que te dicen: ahorra, no gaste, invierta; pero se nos olvida que realmente es un medio creado para ser gastado, siempre y cuando lo gastemos inteligentemente. Aprende a gastarlo, no a malgastarlo.

Desconectarte emocionalmente del dinero. El dinero no tiene emoción, (fácil decirlo). Si no entiendes tus emociones, no puedes entender tu dinero. Conocer tus emociones te ayuda a entender tu manejo con el dinero. Debemos entender que somos seres emocionales, estamos constantemente lidiando con estas, y las emociones van y vienen a su antojo y a veces así mismo sucede con nuestro dinero.

¿Realmente lo necesito? Esta es la pregunta que debes hacerte antes de hacer cualquier gasto, recuerda, lo que no necesitas es caro. El tiempo que inviertes en ganar dinero no lo votes en cosas innecesarias.

Lleva un record de tus gastos, por mínimos que parezcan. Utiliza tu celular para llevar tus gastos, es la manera más práctica que conozco de hacerlo. Hay miles de aplicaciones que te ayudan a tener un control riguroso de en qué estas gastando. Cada vez que gastes dinero anótalo, y luego revísalos, te podrás sorprender de cuanto puedes ahorrar solo haciendo esto.

Hacer un presupuesto. Él no es un límite, por lo contrario, te ofrece libertad para organizarte financieramente.

Elije para qué ahorrar. No soy un amante de elegir prioridades, pero sí, requieres tener un ¿para qué quieres el dinero?, ¿qué desearías hacer en el futuro? tener el dinero para mirarlo no trae ninguna satisfacción que no sea momentánea. Gasta menos, invierte más, en qué... pues esa es la tarea.

Elije las herramientas correctas. Hay muchos libros que hablan de finanzas, solo que algunos no te aplican. Busca un experto, contrata un coach o alguien que te pueda apoyar a cambiar tus finanzas.

Haz el ahorro automático, un impuesto, ahorro sagrado. Comienza a ahorrar de manera sagrada planificando para el futuro. Imagínate mes tras mes que hay un pago que debes hacer si o si, ese pago es a ti, y lo primero debes es pagarte a ti mismo.

¡Mente escasa, bolsillo vacío! Muchas personas que están batallando con el dinero en este planeta piensan que no hay suficiente. La realidad es que lo que más hay en el planeta tierra es dinero. Cambiar el pensamiento de escasez es de lo que más he desarrollado en mis programas como Abbondanza, es tiempo de pensar que el dinero es abundante y que tú eres abundante.