Siete consejos para ser más eco amigables con el medio ambiente

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, este año la celebración lleva por lema "Una Sola Tierra", con la finalidad de concienciar sobre la importancia de llevar una vida sostenible, que no afecte a la naturaleza.

Volver al principio no es fácil, menos cuando ya nos hemos convertido en agresivos depredadores de nuestra herencia natural, pero debe ser una obligación y una decisión actuar en pro de la Tierra sabiendo de que esto depende la vida de las generaciones presentes y futuras.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/03/una-ensalada-de-verduras-4fd1dc57.jpg

Compra lo que necesites. Adquirir cosas que no son necesarias es convertirse en un mal administrador de los recursos. Hay que preguntarse ¿qué tanto necesito esto? Si es útil evalúa el material, si puedes darle una nueva vida no lo dudes y escoge el que menos impacte y, a partir de aquí, toma la decisión.

Siembra plantas que puedas comer. Esta iniciativa es parte de la economía sostenible, que a largo y corto plazo te hará bien. No tener espacio como un patio no es una excusa, hay muchas opciones que se pueden sembrar en maceta como tomates, cebollas, ajíes... ¿por qué? porque si reducimos los consumos comerciales, también se ocuparán menos porciones de tierra para la siembra de estos; se reduce el uso de agua de riego, de combustible, entre otros.

Escoge productos amigables. Cuando se compran artículos producidos localmente se ahorra el uso de combustible por lo que el impacto al ambiente es menor; si a esto se le agrega que han sido procesados sin afectar el ambiente es un gran paso para mantener la vida en la tierra. Tienes que documentarte sobre cada artículo que adquieres, tanto de lo que está dentro como del envase que lo contiene. El cartón, el cristal y todos los que sea biodegradables.

Toma conciencia del plástico. Cada funda es un derivado del petróleo y tiene una vida sumamente prolongada con muy poca utilidad, es mejor optar por bolsas reusables que son duraderas.Si vas a usar un frasco de este material al menos opta por uno que pueda ser reciclado en nuestro país. Hay siete tipos de plástico, el tipo 1 en República Dominicana se usa para hacer cubetas para “suapear”; y con el tipo 2, las escobas. (Puedes visualizar el tipo de plástico debajo de los envases).

Consumo de agua. Saber administrar este recurso tan preciado es importante, inicia desde ingerirla hasta el proceso de aseo. Hay inodoros en el mercado que dan la oportunidad de un consumo mínimo e inteligente, si el desecho es líquido solo debes darle al botón pequeño y si es sólido necesitarás más agua, por lo que corresponde darle al grande.

Evita los aerosoles. Ellos causan más daño de lo que puedas imaginar, ya que aumentan el deterioso de la Capa de Ozono, que mientras más se debilita, mayor es el calentamiento global y sus consecuencias.

Cuidado al intentar exterminar los bichos. Todos los insectos son necesarios, no te decimos con esto que los adoptes o los dejes vivir en tu espacio, solo que tengas cuidado, porque tratando de eliminar uno que te desagrade, como un mosquito- que figura un peligro a la salud-, podrías afectar a una abeja, que bien sabemos que es un insecto que además de polinizar, nos regala su valiosa miel. Sin polinizadores no hay frutos, sin frutos no hay comida y mucho menos vida.