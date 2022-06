Uno de cada siete hombre padecerá cáncer de próstata

El 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una fecha ideal para recordar que, en América, es la principal causa de mortalidad por cáncer en los hombres.

El gran reto es detectar a tiempo, ya que según el doctor Erick Grullón, no se puede prevenir de manera segura. “Muchos factores de riesgo, tales como la edad, la raza, y el antecedente familiar no se pueden controlar. No obstante, existen algunas medidas que puede tomar para tratar de reducir su riesgo de padecer cáncer de próstata”.

El especialista en Urología dice que esta patología puede presentar signos y síntomas como una disminución en la fuerza del flujo de la orina, nicturia, presencia de sangre en el semen, molestia en la zona pélvica, en casos de etapas avanzadas y no tratadas, dolor en los huesos y disfunción eréctil.

"La edad promedio del diagnóstico es 66 años; la enfermedad rara vez ocurre antes de los 40 años" Erick Grullón Urólogo del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE) “

Explica que la población de mayor riesgo es la raza negra, principalmente en América y Europa; y la de menor frecuencia es la asiática. “pacientes con edad avanzada, color de piel oscura raza u origen étnico ya que en los asiáticos no es tan frecuente como en América y Europa; antecedentes patológicos familiares de haber padecido la enfermedad, otros cambios genéticos y hábitos alimenticios como la alta ingesta de alimentos con alto contenido graso”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/11/un-hombre-con-camisa-y-corbata-d0b5db15.jpg Doctor Erick Grullón, urólogo del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE) (FUENTE EXTERNA)

Áreas en las que suele hacer metástasis El cáncer de próstata puede hacer metástasis con mayor frecuencia en áreas como Huesos.

Ganglios linfáticos.

Pulmones.

Hígado.

La tasa de supervivencia a cinco y 10 años para las personas con cáncer próstata localizado y detectado a tiempo es del 98%; mientras que aproximadamente el 84% de los cánceres de próstata se detectan cuando la enfermedad se encuentra únicamente en la próstata y los órganos cercanos, dice Doctor Erick Grullón.

“De cada siete hombres uno será diagnosticado con cáncer de próstata y el 60 por ciento de los casos se detecta en etapas avanzadas, mientras que para los hombres con diagnóstico de cáncer de próstata que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, la tasa de sobrevivencia a cinco años se reduce a un 30 %”.

Cáncer de próstata y disfunción eréctil

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/11/mujer-acostada-en-una-cama-9bde349e.jpg

La condición de disfunción eréctil se evidencia en un porcentaje luego de los procedimientos de cirugía, prostatectomía radical, en donde por los nervios que influyen en la misma se podrían ver afectados y también en el procedimiento de Radioterapia, en esta última se ve a más largo plazo consecuencia del proceso fibrótico que esta va desarrollando en el área con el tiempo. La mayoría de los pacientes con tratamientos orales para la disfunción logran recuperar la erección y muchos no llegan a perderla, en casos en donde los tratamientos orales no sean efectivos pues se procede a orientar sobre la prótesis de pene, explica el pasado presidente Sociedad Dominicana de Urología.