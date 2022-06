Animación: una nueva carrera para los dominicanos

Cuando los jóvenes terminan el bachillerato salen con grandes expectativas. ¿Qué voy estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Eso que tanto me gusta es una opción en las universidades del país? ¿Es mi pasión rentable o sostenible? ¿Para qué soy bueno?

Lo mismo sucedió con Jonathan Schmidt, un joven lleno de sueños que sabía que su idioma no era el de las matemáticas, ni la física y con el tiempo descubrió -con mucho esfuerzo- que su gran pasión era la animación. “Cuando hice mi examen de aptitud me dijeron: “Tú no das para nada, lo tuyo es el dibujo y ese tipo de cosas; y en ese momento me recomendaron ir a Chavón”, cuenta.

En una entrevista para Diario Libre, Jonathan Schmidt explica su camino para llegar a la animación y qué nuevas oportunidades tendrán los amantes de las imágenes y dibujos en movimiento ahora que podrán iniciar, por primera vez, una carrera técnica en disciplina del arte en Chavón La escuela de diseño, bajo su coordinación.

Cuando decide entrar a Chavón, a Schmidt, en la evaluación, le explicaron que debía hacer un curso de dos semanas porque no tenía las habilidades necesarias para iniciar la carrera como ilustrador. “Ese curso, esas dos semanas, me cambiaron la vida”.

Según explica esa clase era de dibujo rápido, en ella no había poses, ni personajes fijos, sino que todo se debía de hacer en movimiento. “Todo era en 30 segundos, 45 segundos, un minuto… Me fue terrible en esa clase, yo me estaba ahogando, nunca pude terminar un dibujo… Pero me encantó”.

Luego de estudiar ilustración en Chavón, y gracias a su esfuerzo, Jonathan obtuvo una beca en Parsons School of Design, donde aprendió animación. El profesional explica que en una de estas clases en Nueva York notó que el método y lo que aprendió era muy similar a las clases de ese curso de dos semanas que lo marcaron en un inicio.

“Cuando estoy en la clase me doy cuenta de que la forma de este profesor se parece a lo que hice en esas primeras dos semanas, y me entero que este señor fue el profesor de mi primera maestra y, como a ella, él había entrenado a muchísimos animadores de Disney… Él era una estrella”, dice Jonathan.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/un-hombre-en-frente-de-un-espejo-56c12ae8.jpg Jonathan Schmidt impartiendo clases en Chavón La Escuela de Diseño. (KEVIN RIVAS)

Además, agrega que ese maestro reclutaba estudiantes para llevarlos a Disney a seguir aprendiendo ese tipo de dibujo. Uno de esos estudiantes fue él, Jonathan Schmidt.

“Ese tipo de dibujo, que me encantaba, eran técnicas de animación, pero animación en vivo”, afirma. Aquí Schmidt aprendió movimientos de personas, lenguaje corporal, comportamiento y luego a traducirlo a dibujo.

La animación una posibilidad para los dominicanos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/forma-captura-90c994cd.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/forma-captura-90c994cd.jpg

Ahora Chavón La escuela de diseño presenta el primer programa de estudios de animación en el país bajo la coordinación de Jonathan Schmidt. Esta carrera llega para convertir a la República Dominicana en una ubicación de animación para el mercado local e internacional y ofrecer a los amantes de la animación un espacio para preparase y desarrollar sus habilidades a través del lápiz.

Jonathan Schmidt es un egresado de Chavón y Parsons que se preparó inicialmente en Ilustración y Bellas artes y luego desarrolló sus técnicas en animación.

Según Schmidt, la carrera inicialmente será un técnico que durará tres años, donde se ofrecerá un enfoque en dibujo tradicional integrado a medios contemporáneos o digitales, de acuerdo a la inmensa demanda laboral que presentan los grandes estudios de animación como Disney, Nickelodeon, Dreamworks, Blue Sky Studios y muchos más.

Jonathan explica que en la nueva carrera se darán clases de 2D y de 3D, pero quieren hacer énfasis en las técnicas de dibujo, usar ilustración para la animación para comenzar a darle vida a eso de nuevo.

Un buen animador

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/una-mujer-sentada-frente-a-una-computadora-f10f096c.jpg

“Para ser un buen animador es importante hacer caso al pasado para crear un futuro. Hay muchas técnicas clásicas en que quiero hacer hincapié porque ahora mismo estamos en un tiempo interesante para combinar todas las cosas clásicas con la tecnología contemporánea para crear algo nuevo”, asegura.

"Lo que importa es crear historias que sean memorables e importantes" Jonathan Schmidt Ilustrador “

Para el profesional, que lleva más de 19 años en el arte, hablar de técnica y tecnología son cosas superficiales. “Lo que importa es crear historias que sean memorables e importantes. Aunque sea de una manera abstracta, lo importante es que puedan captar nuestra humanidad y se puedan compartir con otras generaciones”.

Una carrera colaborativa

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/un-grupo-de-personas-en-frente-de-computadora-fe20e5f6.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/un-grupo-de-personas-en-frente-de-computadora-fe20e5f6.jpg

Contrario a lo que muchos pueden imaginar, realizar animación ya sea para un comercial, un producto o una película, en un trabajo que requiere de un equipo de personas. “La animación es colaborativa, son muchos artistas trabajando para un fin. Se trabaja con músicos, con equipo legal, con mercadeo y con todo se hace una simbiosis para contar una historia”.

Equipos de animación dominicanos

Schmidt espera que los egresados de animación, empiecen a armar equipos, creen sus propios estudios, su propiedad intelectual, y puedan colaborar con publicitarias, pero, en lo que eso pasa, también puedan trabajar con otros países.

“Es increíble cómo estando en RD le acabo de trabajar a Netflix y a Nickelodeon desde aquí. Que uno tenga conexión a internet es una herramienta valiosa porque uno no está compitiendo solo con República Dominicana, uno está en un mercado global”, agrega.

RD: un lugar perfecto para la animación

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/un-dibujo-de-una-persona-3fbc5bf9.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/un-dibujo-de-una-persona-3fbc5bf9.jpg

Schmidt, quien será director de la carrera en Chavón, explica que es un buenísimo momento para mover la animación en República Dominicana porque se están moviendo buenas cosas con la ley de cine, pero además porque el país está en una buena ubicación en el Caribe. “Estamos en un lugar perfecto para hacer este tipo de trabajo porque tenemos a Estados Unidos en la cabeza y a Suramérica en los pantalones, esto hace que el lugar sea excelente”.

"Las técnicas clásicas del dibujo y la animación son un vehículo de innovación y comunicación" Jonathan Schmidt Director de la carrera de Animación en Chavón “

Datos de la carrera

Carrera: Animación .

. Duración: 3 años.

3 años. Periodo : 8 semestres.

: 8 semestres. Créditos: 112.

112. Sede: Chavón Santo Domingo.

Oportunidades profesionales Animador 2D

Animador 3D

Diseñador de Personajes

Artista conceptual

Artista de fondos

Motion Graphics

Rigging 2D y 3D

Storyboards para Animación y Live Action

Dirección de animación

Dirección de Arte

Edición de video

Compositing

Clean up animation

Animación de efectos especiales