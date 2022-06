Cinco lugares para comer sushi en Santo Domingo

¿Te gusta el sushi? El sushi es un plato típico de origen japonés basado en arroz aderezado con vinagre de arroz, azúcar y sal y combinado con otros ingredientes como pescados crudos, mariscos y verduras.

Este plato que ha sido recorrido en el mundo como propio de la cultura japonesa, ha logrado colocarse en el corazón de muchos dominicanos, hasta el punto de que en Santo Domingo hay decenas de restaurantes que lo preparan ofreciendo una gran variedad de opciones.

Curiosidades del sushi

Antes de compartir los lugares donde lo encontrarás, queremos mencionar algunas curiosidades de este plato:

En primer lugar, podemos encontrar diferentes variedades. Los makis son los más comunes, de forma circular, cobertura de alga nori, arroz y los ingredientes a modo de relleno.

También está el nigiri, que es una base alargada de arroz impregnada en vinagre de arroz sobre la que se encuentra una rodaja de pescado o marisco o verduras, todo envuelto en alga.

El temaki es conocido por su forma cónica. Una hoja de nori está rellena de arroz y otros ingredientes.

El uramaki es bastante similar al maki, pero el alga nori está dentro y rodea los diferentes alimentos.



Los sushis en general aportan una gran dosis de proteínas de alta calidad nutricional. Las algas también son ricas en minerales, sobre todo en yodo, hierro, calcio y zinc.

Se recomienda el consumo inmediato del sushi tanto para preservar su frescura y sabor como para evitar cualquier tipo de intoxicación si se corta la cadena de frío.

Cinco lugares donde disfrutar de este rico plato

Nacion Sushi

Este restaurante ofrece una propuesta creativa combinando la gastronomía tradicional con lo innovador. Este lugar está ubicado en la calle Manuel de Jesús Troncoso número 23A. Y están abiertos todos los días de 11:00 a.m. hasta 12:00 a.m. ¡Visitalo y no te arrepentirás!

Okazu

Ubicado en la avenida López de Vega esq. Max Enríquez Urueña está este espectacular restaurante de comida japonesa. Abierto todos los días de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. cada uno de sus platos son preparados cuidadosamente por chef especializados ofreciendo a sus clientes una experiencia de alto nivel.

Yokomo

Es un restaurante de sushi "aplatana'o" que ofrece una gran variedad de platos mezclando los sabores propios de la cultura dominicana con los tradicionales ingredientes del sushi japonés. Ideal para quienes buscan un plato rico sin adentrarse a un mundo totalmente desconocido. Con sucursales en los principales sectores de Santo Domingo Yokomo está abierto de 11:00 a.m. a 11:30 p.m.

Samurai

Es una opción encantadora, donde disfrutarás de un delicioso sushi tradicional. El restaurante está ubicado en la calle Seminario 57, en el sector Piantini. Están abiertos de martes a domingo de 12:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sushi Bites

Una de las mejores opciones de Sushi en la ciudad. Este restaurante especializado en sushi cuenta con dos sucursales una en Bella Vista y una en Gazcue. Están abiertos de 10:30 a.m. a 11:00 p.m.

Otras opciones El día del sushi de debe celebrar disfrutando de este rico plato, aquí otras muy buenas opciones wn Santo Domingo para comer en restaurante o para pedir por delicery. Asían market

Koroaki Sushi

Zen Kitchen

Sushi Ya

Shibuya

Osaka Sushi

Make Sushi

Yao