Joanna Pellerano: “Con @joasketo quiero ayudar a otras personas que sufren epilepsia”

La epilepsia es una condición causada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de alguna zona del cerebro que afecta a personas de todas las edades. A pesar de que este es uno de los trastornos neurológicos más comunes en el mundo (alrededor de 50 millones de personas la padecen), muchas personas aún desconocen el verdadero efecto que tiene en la vida de un individuo ni qué hacer cuando un conocido o familiar ha sido diagnosticado con esta condición. Este desconocimiento forma parte del motivo por el que Joanna Pellerano, quien fue diagnosticada con epilepsia desde una temprana edad, haya decidido crear @joasketo. A través de esta cuenta de Instagram, Pellerano intenta ayudar a otras personas epilépticas y sus seres más cercanos al compartir sus experiencias y otras informaciones relacionadas con este trastorno, como el efecto positivo de llevar una dieta keto.

¿Cómo surgió la idea de @joasketo?

La idea de esta cuenta surge porque, al ver el cambio que ha dado mi vida, muchos padres y amistades me llaman para preguntarme qué pueden hacer con sus seres queridos que han sido diagnosticados con epilepsia. La idea es ayudar a las personas, que para mí es lo mejor que me puede pasar, por eso surge esta cuenta.

¿Cuándo habla de cambio se refiere a su condición con la epilepsia?

Claro, con mi situación de la epilepsia. Ciertamente yo sigo tomando mis medicamentos, pero a mí lo que me controla la epilepsia es la dieta keto. Yo he pasado de ser una persona aletargada que, por ejemplo, estaba incapacitada para llevar a sus hijos al colegio, a una persona que tiene mucha energía y está en capacidad de despertarse a las 6:30 de la mañana.

¿Cómo se enteró del keto por primera vez?

Desafortunadamente, no tuve mucha opción. Yo tengo la oportunidad de atenderme en el John Hopkins de Baltimore y tomo cinco medicamentos diferentes, pero ninguno me controlaban. Hace cuatro años el médico me dijo que ya no tenía más opción que tratar la dieta keto y esperar que funcionase, porque de no funcionar tendría muchos problemas. Gracias a Dios, la dieta keto me cambió la vida.

¿Cuáles son los conceptos erróneos más comunes que tiene la gente de la epilepsia?

Normalmente en los países tercermundistas, y creo que también en los países desarrollados, la epilepsia es vista como (ni siquiera me gusta utilizar la palabra)... pero como si se te montara el diablo, pero no es así y ese creo que es el mito más importante que debemos tratar de destruir en nuestro país. La epilepsia se da en personas que tenemos una condición, donde en algunas ocasiones convulsionamos, en otras ocasiones nos dan ausencias, que en realidad es lo mismo, solamente son diferentes tipos de convulsiones. En mi caso, que es muy particular, tengo varios tipos de epilepsias.

¿@joasketo continuará como un medio para informar al público sobre la epilepsia y las ventajas de la dieta keto?

Sí, voy a seguir porque esta cuenta es mi proyecto de vida y lo que quiero es informarle a la gente sobre mi experiencia de vida. Soy epiléptica desde que tengo 10 años, tengo 52 años en la actualidad y espero poder ayudar a la gente con mi experiencia y lo que me ha pasado, pero sí, la idea es seguir ayudando.

¿Tiene un consejo para padres que recién se han enterado que sus hijos son epilépticos?

Si el niño, o hasta el adulto, está diagnosticado, lo más importante después de ir al médico es que las personas que estén a su alrededor, familiares, amigos y sus profesores si el niño es menor, deben informar que es epiléptico. No teman, lo van a querer igual y lo van a querer más. Todos a mi alrededor, mis amigos, mis familiares, todos saben que soy epiléptica y me tienen el mismo cariño de siempre. Para mí, mi familia, mi esposo y mis hijos han sido el apoyo más grande. Creo que sin ellos no habría podido seguir.