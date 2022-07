Día de las Redes Sociales: herramientas de comunicación y conexión

Cada 30 de Junio se celebra el Día de las Redes Sociales, por este motivo Yan Suriel (@yansuriel_) mentora de marcas personales y comerciales, comparte con Diario Libre un listado con las ventajas y la mejor manera de sacarle provecho a este recurso digital.

El papel de las Redes Sociales

Para la especialista las redes sociales juegan un papel crucial en casi todas las cosas que hacemos diariamente, entre estas:

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/un-grupo-de-personas-posando-para-la-cámara-con-un-fondo-de-colores-d983d68f.jpg

Nos mantienen informados.

Son un medio de comunicación.

Son un medio de exposición.

Y se han convertido en el espacio idóneo para impulsar nuestro negocio, talento o emprendimiento.

Suriel explica que gestionarlas es un arte, por esto es importante hacer una pausa y reconocer: ¿En qué nos enfocamos cuando le damos uso?, ¿cuál es nuestra percepción de esta ciencia que se ha convertido en el día a día de todos?, ¿Cuál es nuestro propósito al utilizarlas?

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/imagen-de-la-pantalla-de-un-computador-portátil-db80db67.jpg

"Si te fuiste paseando por estas preguntas y tus respuestas dieron como resultado: ventas, productos, servicios, clientes y dinero… estas cometiendo un error" Yan Suriel Mentora de marcas “

Si bien es cierto que ya podemos monetizar por esta vía, la experta en marketing digital entiende que no todo gira alrededor de lo que puedas conseguir. "Pues así como el contenido es el corazón de las redes sociales, "Tú" eres el motor de ese contenido, si no lo vives, creas y produces, no tendría ningún sentido".

"Las personas no son adictas a las redes sociales, son adictas a la información" Yan Suriel “

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/una-caricatura-de-un-hombre-con-traje-y-corbata-573e45d4.jpg

Objetivos de las redes sociales Inspirar

Informar

Entretener

Educar

Como consecuencia de la consistencia que tengamos haciendo esto ya seamos marcas personales o marcas comerciales pues podremos monetizar.

Tips para sacarle el mayor provecho

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/una-mujer-con-un-micrófono-en-la-calle-88ea041e.jpg

Define tus objetivos.

Optimiza tus perfiles: comparte quién eres, qué haces y qué vendes.

Dedica tiempo a crear contenido de valor que impacte y emocione a los demás.

Define y conoce a tu público objetivo.

Ten una identidad visual que haga posible esa conexión que requiere posicionarse como marca.