Programas de pasantías: fuente de experiencia y enseñanza

Cuando llega el momento de elegir una carrera, ya sea cuando uno está en el colegio o estudiando dicha carrera durante los años de universidad, es muy probable que el ideal de una profesión no encaje con su realidad, por eso la oportunidad de tener un vistazo y empaparse en el ambiente laboral de una profesión es una oportunidad que puede ser beneficiosa para cualquier joven, y esta es solo una de las ventajas de participar en los programas de pasantías.

La pasantía prácticamente es una práctica laboral de poca o nula remuneración que permite a futuros profesionales adquirir experiencia de campo en el área que se quieren desempeñar. Existen programas de pasantías diseñados para estudiantes de bachillerato y para estudiantes de universidad, pero de por sí cada programa varía según la naturaleza de la empresa y sus necesidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/pexels-jonathan-borba-3285203-2542a1e5.jpg Una pasantía permite a los jóvenes interesados la oportunidad de interactuar con prosionales con más experiencia. (PEXELS/JONATHAN BORBA)

“Está muy en boga este tema de las pasantías”, comenta Devorah Sainz, psicóloga laboral, reclutadora y coach de carrera. “La importancia de la pasantía es que expones al estudiante a una realidad profesional para que vaya practicando y aplicando sus competencias fuera del marco de lo que es ser estudiante. Le da la oportunidad de exponerse a un mundo corporativo, le estimula al trabajo profesional y colabora en un equipo de trabajo que tiene una dinámica diferente a lo que son los grupos de estudios. Te ayuda en la formación de futuros profesionales”.

En el caso de los estudiantes de colegio participar en un programa de pasantías no solo les da experiencia en lo que significa trabajar desde cero en una dinámica distinta a la que están acostumbrados en el colegio, ya que estarán colaborando con profesionales veteranos, sino que también tienen la oportunidad de ver en qué consiste la profesión que les interesa.

“Yo estoy pasando mi último año ya del colegio, tengo desde el año pasado haciendo pasantías”, expresa Miranda Félix, estudiante de bachillerato. “El verano pasado hice una donde aprendí mucho sobre el marketing, de logística, me instruí sobre la cara detrás de la marca y cómo se llevan a cabo campañas, todo eso lo aprendí el año pasado. A mí me ayudó que yo sabía desde pequeña que quería estar en el mundo de la moda, pero al hacer la pasantía el año pasado me di cuenta de que lo que me gustaba era el marketing de la moda y los eventos”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/un-grupo-de-personas-sentadas-frente-a-una-mesa-con-una-computadora-634edc63.jpg Durante la pasantía los estudiantes aprenden a expresarse y desenvolverse en la oficina. (PEXELS/FAUXELS)

Esto también es cierto para los estudiantes de universidad, aunque en su caso impera el tema de acumular créditos en las carreras que lo necesitan, estar en un ambiente que desarrolla sus habilidades en la profesión que eligieron, además de tener la oportunidad de recibir orientación directa de profesionales y trabajar en proyectos.

“Mi experiencia con la pasantía fue por el año 2012”, detalla Juan Manuel Díaz, profesional de comunicación social. “Yo trabajaba para una consultoría que se encargaba de hacer torneos de golf y dentro del negocio también había un programa de marketing. Hice la pasantía porque era estudiante de término y era un requisito para graduarme. Como estaba trabajando ahí, aproveché y solicité que me dieran la opción de hacer la pasantía y ellos accedieron. En ese tiempo estuve aprendiendo temas de producción de videos y del área de diseño. Yo tenía conocimientos técnicos por algunos cursos, pero no los había aplicado en el marco profesional”.

Por otro lado, un programa de pasantías no es solo para el beneficio de jóvenes interesados en acumular experiencia laboral que también les permitirá tener una idea más clara de las realidades de la profesión que eligieron, sino que también puede presentar nuevas oportunidades para las empresas que participan en ellos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/01/personas-sentadas-en-una-mesa-dc488018.jpg En el caso de los pasantes que aún están en el colegio, esta es una oportunidad para conocer la realidad del ambiente laboral. (PEXELS/COTTONBRO)

“Te da la facilidad de comenzar a desarrollar y mantener un pool de talentos competentes. Se pueden ir desarrollando las habilidades en esas personas para cubrir la demanda actual que tiene la empresa y a proyección futura”, explica Devorah Sainz. “Por ende, vas formando talentos de acuerdo a las necesidades de la estrategia de la empresa. Entonces, la pasantía es algo muy beneficioso para ambas partes porque yo atraigo talento como compañía, pero al mismo tiempo estoy formando profesionales”.

A fin de cuentas, ya sea como un proyecto de verano para estudiantes de bachiller, una forma para cumplir con un requisito para poder graduarse en el caso de los pasantes universitarios o simplemente como una forma de confirmar si una carrera le gusta o no, participar en una pasantía le permite a un joven aterrizar en lo que realmente significa desenvolverse en un ambiente laboral. Para cualquier estudiante, poder cooperar en cualquiera de estos programas no solo es el primer paso en el mundo del trabajo, sino que brinda oportunidades de aprendizaje tanto a nivel personal como profesional

“Pienso que las pasantías te abren una puerta a ese mundo de lo que tú quisieras estudiar, porque ya ahí sabes qué te gusta y qué no te gusta”, opina Miranda Félix. “Las pasantías también ayudan a que los estudiantes se puedan manejar y comunicar con personas que ya están en ese mundo. Pienso que eso hace que tú tengas que salir de tu zona de confort y permite que las pasantías sean más importantes y divertidas”.

“Entiendo que las pasantías son un mal necesario porque, después de que te pasas años estudiando en una universidad, tu primer trabajo tiene que ser gratis, pero son un puente entre lo que te dicen en la universidad con lo que es la realidad laboral”, agrega Juan Manuel Díaz. “Una cosa es la teoría de lo que está en la universidad y otra cosa es lo que se aplica en el mercado laboral. Fuera de que no te la pagan, la experiencia de la pasantía es muy chévere porque te conecta con la realidad laboral de tu área”.