Siete sets de filmación que llegan de la gran pantalla al mundo real

A través de una película se pueden visitar sociedades antiguas, ciudades del futuro y hasta realidades paralelas, pero para hacer de estos mundos algo palpable en la gran pantalla, cineastas y equipos de producción han tenido que construir réplicas reales de estos espacios. Aunque en muchos casos estos sets se han destruido o abandonado desde que concluye la filmación, esto no es lo que siempre ocurre. De vez en cuando estas “ciudades” en realidad cobran vida después de que la película termina de rodar y se convierten en atracciones turísticas, sets para otras producciones y hasta espacios habitados por otras personas. Aquí hemos recopilado una lista de siete sets que, a pesar de haber encontrado la inmortalidad en el séptimo arte, también se han transformado en espacios que puedes conocer en persona.

1. Western Leone

Sergio Leone es un icónico cineasta italiano recordado por haber creado varios clásicos del género cinematográfico del western y su subgénero spaghetti western como “A Fistful of Dollars” (1964), “For a Few Dollars More” (1965), “The Good, the Bad and the Ugly” (1966); y “Once Upon a Time in the West” (1968). Para este último filme Leone no solo regresó a Tabernas, el desierto de Almería, sino que también construyó un poblado para recrear el ambiente del viejo Oeste, incluyendo un rancho y una aldea mexicana. Ahora este set es conocido como Western Leone y funciona como parque temático para los turistas y plató para filmar películas, series de televisión, videos musicales y hasta cortometrajes.

2. Hobbiton

Hobbiton es uno de los pueblos más antiguos de la Comarca, hogar de los hobbits y territorio que forma parte de la Tierra Media, mundo ficticio creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien. Cuando Peter Jackson filmó la adaptación cinematográfica de “El Señor de los Anillos”, el equipo de producción encabezado por el cineasta neozelandés construyó Hobbiton en las afueras del pueblo de Matamata, en Nueva Zelanda. Esta aldea contiene 37 agujeros (hogares) de hobbits que fueron construidos a base de madera y poliestireno y sobre ellos se sembró césped, jardines y árboles para que el set tuviera un aspecto más frondoso y campestre. Después de que concluyó la filmación Hobbiton se convirtió en una atracción turística y los visitantes pueden participar en un tour de dos horas para conocer este mítico lugar.

3. El pueblo submarino de L'Enfant et la Sirène

Durante la década de 1960 un grupo de cineastas franceses quiso poner a prueba las capacidades técnicas disponibles en aquella época para filmar bajo el agua, y para lograr esto construyeron todo un pueblo para filmar algunas escenas de la película “L'Enfant et la Sirène” (El niño y la sirena). El espacio de 1,000 m² fue construido a 30 metros bajo el nivel del mar, cerca de un faro llamado La Fourmigue, frente al Cap d'Antibes y contiene casas, edificios, una iglesia, una plaza y un anfiteatro. A pesar de que esta aldea submarina estuvo abandonada por muchos años, ha sido renovada y actualmente se organizan expediciones de buceo para aquellos que desean explorarla.

4. Alamo Village

“The Alamo” (1960) fue la primera película del legendario John Wayne como director y para filmarla solicitó que se reconstruyera el Fort Alamo por completo, hasta el más mínimo detalle, en Brackettville, Texas. El set incluye una recreación a gran escala del recinto del Álamo, tal como habría aparecido en 1836, y una representación del pueblo de San Antonio de Béxar de la misma época. Después de que concluyó la filmación el set, ahora llamado Alamo Village, se convirtió en una atracción turística y se ha utilizado desde entonces en más de 100 películas westerns, videos musicales y comerciales. Actualmente el Alamo Village está clausurado mientras se decide cuál será el futuro de este espacio.

5. La aldea de Hansel y Gretel

Para filmar el filme “Hansel & Gretel: Witch Hunters” el director Tommy Wirkola y el equipo de producción construyeron una aldea en el bosque en las afueras de la ciudad de Braunschweig, Alemania, locación que fue elegida por dar la impresión de ser un bosque medieval libre de interferencia humana. Parte de ese set todavía existe e incluye una aldea con un pozo falso y una plaza.

6. El pueblo de Spectre

Cuando llegó el momento de filmar “Big Fish” (2003), película dirigida por el excéntrico cineasta Tim Burton, el equipo de producción construyó el pueblo ficticio de Spectre en Jackson Lake Island, a lo largo de las orillas del río Alabama, cerca de la ciudad de Montgomery, y gran parte del set aún se mantiene en pie. A pesar de construirse en propiedad privada, los turistas usualmente pueden pasear entre los escenarios reales que ahora yacen desiertos y cubiertos por vida silvestre.

7. Sweethaven

Pocos recuerdan “Popeye” (1980), la primera película protagonizada por Robin Williams y dirigida por el emblemático cineasta Robert Altman, pero para poder filmar esta comedia el equipo de producción eligió la hermosa isla mediterránea de Malta para recrear Sweethaven, el pueblo del famoso marinero. Esta ciudad ficticia se construyó en Anchor Bay, en el noroeste de la isla y, después de utilizar la mayor parte del presupuesto de la película y concluir, el pueblo ficticio constaba de 19 edificios, incluyendo un hotel, una escuela, una tienda, una oficina de correos, una iglesia y una taberna. Sweethaven fue abandonada después de que concluyera la filmación, pero el gobierno maltés decidió revivirla como Popeye Village. El parque temático familiar se ha convertido en una de las atracciones más populares de la isla.