Acentos funcionales para mantener el orden y la higiene del hogar

Todo ordenado y todo limpio es un afán que agota física y mentalmente, sin embargo, con un poco de disciplina y creatividad se puede lograr. ¿Cómo? De la mano de algunos acentos que mientras adornan nuestros espacios hace posible que ambos se cumplan.

Es extraño que en República Dominicana no haya esa costumbre de contar en las entradas de los hogares con “algo” para poner los zapatos, cuando es muy habitual que, especialmente, las madres peguen el grito al cielo cuando alguien cruza por el piso con el calzado mugroso, o con el paraguas chorreando.

Es por ello que hemos seleccionado cinco acentos que te servirán para el orden y la higiene sin perder la estética y armonía visual.

Llaveros

Son otros ´must´ para el orden, si no te gustan los ganchos para colgar las llaves, también hay recipientes que se pueden usar para tales fines, solo debes poner a funcionar la creatividad. Es normal que se coloquen próximo al paragüero, al zapatero y otros afines.

Los zapateros

Por su función lo ideal es colocarlos a la entrada y salida de la residencia, de manera que, si alguien llega con zapatos enlodados, más en tiempos de lluvia, pueda dejarlos ahí, sin que ello signifique un reguero. De hecho, hay quienes optan por hacer un espacio debajo de la escalara, si esta se encuentra próxima a la entrada.

Los paragüeros

Los hay para presentaciones pequeñas y grandes, algunos incluso con accesorios mixtos. Si le temes a la estética en el espacio, puedes perder cuidado porque los hay muy para cada estilo.

Organizador de celulares

No existen como tal, pero le puedes dar esta función a cualquier otro objeto que te guste, como este que fue diseñado para controles remotos. Es una respuesta para los padres que fibrilan cuando en la mesa se usan aparatos electrónicos.

Portadores de mochilas

Ya no más mochilas sobre la cama, el comedor o cualquier otro lugar que no sea el pensado para ellas, solo se requiere escoger el espacio y comprar los ganchos para que sean parte de la ambientación. Si no tienes hijos puedes buscar una sustitución para carteras.