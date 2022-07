5 cosas que no deberías regalar en el Día del Padre

El Día del Padre se aproxima y todos tenemos siempre un gran nivel de inseguridad al comprarle ese regalo que solo le llega una vez al año. Pero es muy común que, al darle este obsequio, se convierta en un disgusto o quede opacado por otros regalos. Muchos creen que este no es un día célebre y muchas veces se nos escapa qué día es o hasta se nos olvida buscar ese regalo. El amor de un padre a un hijo es infinito, por eso siempre queremos regalarle lo mejor a ese ser que nos dio la vida. Para que no falles, te damos 5 sugerencias de lo que no debes regalarle a papá en su día:

Tazas de café personalizadas

Esa taza que año tras año lo felicita por ser el mejor papá del mundo, el súper héroe de la casa o simplemente con una frase emotiva, tal vez no tenga el mismo efecto que la primera vez que la regalaste. Mejor opta por algo más sofisticado y permanente como un set de cocina o unas tazas de café con un diseño innovador.

Artículos de gimnasio

Esto se toma más como una crítica constructiva, a menos de que tu padre ya sea aficionado al gimnasio, ya que quizás esta no sea la mejor manera de empezar su día. Una suscripción al gimnasio o unas pesas nuevas no van a hacer que él tome la iniciativa, sino que se desanime.

Regalos que en realidad son propios

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/20/un-par-de-hombres-sentados-en-un-sofá-0653c71e.jpeg Tratemos de evitar de que el regalo que en realidad es para papá, acabé siendo nuestro. (FUENTE EXTERA)

Esa nueva computadora, consola de juegos, suscripción a Netflix.. en realidad lo que buscamos es adueñarnos de eso próximamente, así que vamos a tratar de regalar algo propio que pueda ser de gran utilidad para él. Si el único uso es tomar ese regalito después de unas semanas, deberíamos consultarlo sutilmente antes de comprar porque las intenciones del regalo no están claras.

Electrodomésticos

Esa licuadora, microondas o aire acondicionado que crees que va a ser un gran regalo, tal vez no sea el ideal para la ocasión. Este es otro regalo bastante común y al cual tu padre tal vez no le encuentre un uso especial. Es una categoría tan amplia que no logrará cautivarlo (salvo que te lo haya pedido expresamente) mucho más que una clase de cocina o algo que pueda servir de experiencia.

Una corbata

La clásica corbata que siempre pensamos que es la ideal para papá, pero quien ya debe tener tres versiones de la misma desde hace años en su armario y que no utiliza. Y si no la tiene, es porque no la usa, entonces vamos a descartar esa opción esta temporada de padres.