¿Conoces los beneficios del sexo casual?

El sexo casual es una práctica sexual entre dos personas adultas, preferiblemente solteras, que tienen un encuentro de una noche o más según explica la comunicadora y educadora sexual Alison Ramírez.

La creadora del Podcast Hello Mami Chula, asegura que tener sexo casual es una práctica que tiene muchos nombres pero que al final los involucrados deciden reglas y modos de acordar sus encuentros sexuales.

La divulgadora de contenido sexual, (@alisonmramirez) explica en una entrevista para Diario Libre que esta práctica no es para todo el mundo, pero que pueden experimentarlo cuando quieres expandir tu sexualidad de manera sana y segura ya sea porque no buscar una relación o no quieres vinculo romántico, sino una manera saludable, inteligente y segura de estar sexualmente con alguien confiable.

¿Qué tomar en cuenta antes de hacerlo?

Para Ramírez antes de inicia a tener sexo de forma casual es necesario verificar como están tus emociones, tu salud, que tan responsable eres de tus actos, tener claro lo que buscar, quieres y deseas y planificación. Dentro de sus recomendaciones están las siguientes:

1. Deja el egoísmo sexual: no se trata solo de ti, sino también de la persona con la que estas decidiendo compartir tu sexualidad. Pregunta, sugiere y valora los deseos del otro.

2. Sé sincero/a: la idea es que nadie salga lastimado, evita promesas falsas, dialoga tus intenciones, sé honesto siempre, pon los puntos claros de forma en que ambos salgan ganando.

3. Cuídate: no temas en hacer las preguntas correspondientes, por ejemplo (te harías pruebas de ITS, que piensas del aborto, qué pasaría si, etc).

Beneficios de tener sexo casual

Alison explica que al compartir tu sexualidad de forma casual puedes expandir, descubrir, experimentar y liberar tu sexualidad. Además, puedes tener relaciones sanas y sinceras, libres de abuso, donde no sea necesario el chantaje para lograr tener sexo contigo ya que existe sinceridad.

“También serás una persona que sabe lo que quiere y tener el control de tu sexualidad, decidir y retirarte a tiempo porque te valoras”.

Estrategias para hacerlo sin miedo y sin culpa Querer: para tener sexo casual debes querer hacerlo. Si entras en una práctica sin desearlo puedes salir lastimado/a.

Crea perfiles en apps de parejas: en las aplicaciones puedes crear un perfil detallado de lo que buscas y siempre vas a ver a las personas en lugares donde te conozcan.

Busca una pareja sin egoísmo: aunque sea “solo sexo”, es necesario compartir con una persona sana, que respete y aporte a tu sexualidad sin egoísmo, abusos ni mentiras, donde exista la confianza y discreción

Para Alison no todos quieren un noviazgo, por eso recomienda empezar con la verdad, cuidándose, negociando reglas y respetándolas.

Para ella con estas acciones se reducen los embarazos no deseados, se evitan las personas ilusionadas y confundidas. “No es juego, es una cuestión de saber quién sí y quién no”.

¿Qué se busca?

Activar nuestra sexualidad de forma sana y inteligente y darnos cuenta de nuestro valor al ser amados.

Evitar y identificar relaciones falsas en donde nuestros sentimientos, dignidad y sexualidad sean un juego para otros.

Poner reglas a tiempo sin estar segado por manipulaciones.

Saber qué es el sexo casual y evitar falsas informaciones de la misma.

Tener sexo responsable (cuidando tus sentimientos, emociones, física y tu persona).