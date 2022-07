¿Sabes qué tipo de papá eres?

Existen distintas maneras de educar y criar a los hijos, pero a veces ignoramos los rasgos característicos de un tipo de crianza en particular. ( SHUTTERSTOCK )

Diferentes padres emplean distintas maneras de educar y criar a sus hijos, pero a veces ignoramos algunos rasgos que pueden ser característicos de un tipo de crianza en particular. Podemos tener un método de crianza fijo dentro del hogar o una combinación de estos, lo importante es identificar el más saludable y que puedas encontrar un balance ideal para la enseñanza.

Crianza tigre

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/un-niño-con-un-pastel-21886dfa.jpg

Se basa en la exigencia de las calificaciones y del récord escolar y usualmente toman una posición de orgullo y presumen sus hijos. Estos padres son los que exigen las mejores notas, todos los extracurriculares y tareas extra, siempre están seguros de que este método llevará a sus hijos a la excelencia. Pero esto no es siempre cierto. Se puede poner en riesgo la salud del niño y un estudio publicado en el 2016 por Queen Mary University of London comprueba que este estilo de crianza no es tan efectivo como sus padres creen.

Crianza cortacésped

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/hombre-caminando-por-un-camino-66f5557d.jpg

Una que ha tomado gran popularidad recientemente, los papás que adoptan este estilo se caracterizan por eliminar cualquier tipo de obstáculo que se le presente a su hijo. Esto empieza desde muy pequeños, un aspecto clave para que los niños se desarrollen es que cometan errores y busquen una nueva solución para estos. La ventana del error y la práctica siempre deberían estar disponibles, estos padres les arrebatan esa oportunidad a sus hijos. En el futuro les hará más daño que bien, cuando ya sean grandes no podrán enfrentarse a adversidades y todo se convertirá en un reto aún mas difícil.

Crianza helicóptero

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/hombre-parado-con-un-celular-en-la-mano-7c73b18b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/hombre-parado-con-un-celular-en-la-mano-7c73b18b.jpg

Los padres helicópteros son conocidos por sobrepasar el límite para estar al tanto de todo lo que hacen sus hijos y así poder sobreprotegerlos. Se le da el nombre porque se da el aspecto de que los padres siempre están revoloteando por encima de los niños y así mismo violando su libertad y privacidad. Lo que puede ocurrir a largo plazo es que el padre o la madre pierda el control de las emociones de su hijo adoptando este método, como lo comprobó un estudio realizado por University of Minnesota, University of North Carolina y Unniversity of Zurich.

Los padres faro

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/un-niño-con-un-cepillo-de-dientes-en-la-boca-3f6cd869.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/un-niño-con-un-cepillo-de-dientes-en-la-boca-3f6cd869.jpg

Estos son los que tienen un balance entre ellos, saben cuándo tienen que asistir o brindarles ayuda a sus hijos, pero al igual saben cuándo dejar ir y que aprendan por sí solos. Siempre están al tanto de una manera saludable y estos aseguran dejar un espacio para prueba y error que llevará a un futuro más sano para sus hijos.

Crianza apegada

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/un-joven-acostado-en-una-cama-8d678bce.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/un-joven-acostado-en-una-cama-8d678bce.jpg

Se basa en querer llevar una conexión fuera de lo común y está particularmente centrada entre un bebé y una madre. Antes se creía que una madre y su hijo deberían estar en sintonía y conectados pero tal vez los métodos sean exagerados, como dormir con él, lo cual no creará un lazo irreversible, más bien puede generar ansiedad y angustia.

Crianza lenta

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/un-niño-acostado-en-una-cama-12598461.jpg

Con toda la tecnología implementada hoy en día, este es un estilo muy común. Estos padres buscan limitar todo el acceso o la gran mayoría a televisiones, pantallas, dispositivos electrónicos y todo lo que sea innecesario en su vida. Según el estudio de Journal of School Health, desarrollarlos así puede desmotivarlos, ya que a temprana edad se necesitan horarios, actividades y alineación para que puedan priorizar.

Crianza apacible

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/niño-comiendo-en-la-boca-73e548f2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/niño-comiendo-en-la-boca-73e548f2.jpg

La crianza apacible se basa en un respeto y empatía recíproca en lugar de tener unas reglas o demandas fijas. Esta usualmente la implementan padres que fueron criados bajo presión o con mucho control para lograr compensar la falta de independencia otorgada a ellos. Buscan fomentar la independencia entre los jóvenes, pero deben saber cuándo aplicar límites y reglas antes de que se convierta en un futuro sin rumbo.

Paternidad de campo libre

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/niña-sentada-en-el-suelo-54f745f2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/niña-sentada-en-el-suelo-54f745f2.jpg

Se piensa que los padres más seguros adoptan esta crianza con la que, a través de la prueba y error, los niños se puedan desarrollar a lo largo de los años. No debemos apresurarnos a querer llegar a este punto, todo es con tiempo y asegurándose de que mientras van creciendo vayan asimilando lo que están haciendo. Empiezan con pasos pequeños y detallados para, poco a poco el hijo, lograr autonomía.

Los tres estilos de crianza generales

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/niña-sentada-en-el-suelo-54f745f2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/niña-sentada-en-el-suelo-54f745f2.jpg

Por último, los que identificamos con solo un par de características son los padres autoritarios, los permisivos y los autorizados. Los autoritarios, como dice su nombre, exigen buen comportamiento y tienden ser estrictos. Los permisivos son totalmente lo contrario a autoritarios, ponen poca o mínimas reglas para no tener una separación con su hijo. Finalmente, los autorizados son la combinación perfecta de los autoritarios y permisivos.