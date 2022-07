Rompiendo esquema; la nueva paternidad se impone

Los tiempos han cambiado, y con ello, la mentalidad de muchas personas en torno a temas que en épocas anteriores no nos imaginábamos que sería posible.

Antes, era casi imposible ver a un padre cambiar un pañal, bañar a sus hijos, prepararle leche y hasta llevarlo a la clínica sin mamá.

Pero esto no significa que hayan sido malos papás, todo lo contrario, eran (y todavía algunos lo son) víctimas de una cultura que exigía al hombre ser fuerte, dominante, no demostrar sentimientos y enfocarse en trabajar, y nada más que trabajar, porque su único rol era ser el suplidor del hogar.

Según pasan las generaciones, este "prototipo" de hombre ha continuado vigente en la sociedad, sin embargo, por una razón u otra, muchos padres han decido cambiar el chip; aceptan y ejecutan su rol como papá.

Para poder corregir la forma en que tradicionalmente se reparten los roles entre mamá y papá, es importante que los niños crezcan teniendo como ejemplo una familia donde todos se involucren en las actividades del día a día. Así, poco a poco cambiaremos nuestro entorno y toda una generación.

El rol y las enseñanzas que deja papá no tienen sustitutos, son fundamentales, y por más buena que sea mamá, no puede llenar los huecos que este deja cuando no participa activamente en la crianza de sus hijos.

El papel de un padre es vital para el desarrollo de los niños y niñas. Los beneficios que aporta una infancia con la figura paterna presente de manera activa son infinitos.

Los papás son unos héroes que, sin capa, marcan la vida de sus retoños.

Opinión experta

Conversamos con el psicólogo clínico y especialista en familias, Anderson Batista, quien nos arrojó luz acerca de la importancia de que papá participe activamente en la crianza de los niños:

-P: ¿Cuál es la importancia de la paternidad involucrada en la crianza de sus hijos?

-R: Cuando los papás están involucrados de lleno en la Crianza de los hijos e hijas se evidencia una armonía mezclada con la labor materna donde los hijos e hijas no sólo ven el papel de la madre como “la resuelve todo” sino también un papá integrado y preocupado por las responsabilidades dentro de la casa y por supuesto, la crianza. Además, un papá de lleno en la crianza, envía un mensaje directo a los hijos e hijas en especial a los varones, donde las acciones en cuanto a la crianza no sólo depende de mamá cómo en tiempos anteriores donde la madre se encargaba de la crianza y el padre sólo buscaba el dinero para el sustento de la familia, sino que el hijo observa a papá desde pequeño y se va configurando en su estructura del pensamiento: “mi papá friega, yo también lo puedo hacer” mi papá me da abrazos, yo también lo puedo hacer”… es tan importante un padre involucrado, así también como una madre involucrada.

-P: ¿A qué se debe que esto no se vea como lo normal?

-R: Sucede que como pueblo venimos con una carga cultural que no es tan fácil de deshacer, por ejemplo a las niñas se les educada para que sean amas de casa y tengan que ver con las obligaciones dentro de ella como el “fregao”, el “lavao”, el “el cocinao” entre otras más y que son consideras como algo exclusivo solo para las mujeres. Sin embargo, a los niños se les educa, para ser el “hombre de la casa” ese que tiene que velar por la protección, la seguridad, el que provee el dinero para comer y por si fuera poco, el que no debe llorar y ayyy de aquel hombre sea visto realizando tareas que son de las “mujeres” pues a esos son “flojos y mamitas”

-P: ¿Cómo beneficia a los hijos que sus padres se involucren en su crianza?

-R: Cuando los hijos e hijas ven a un padre involucrado en la Crianza, el panorama de lo que pudieran ser en el futuro cambia con el ejemplo, resumido de esta manera: “papá y mamá, no prediquen, su hijos e hijas les están mirando”.

-P: ¿Qué entiendes que hace falta para que más padres se involucren en la crianza de sus hijos?

-R: Dar oportunidad para que el padre pueda ser papá, o sea, la mamá debe guiarle y acompañarle en las obligaciones domesticas y no decir “yo me encargo de esto” y quitarle peso a alguien que No está “ayudando” sino que es parte de su deber y responsabilidad.

-P: ¿Cuál es el impacto psicológico - conductual de los niños que crecen con un padre involucrado?

-R: Aprenden a tener mayor responsabilidad donde la carga no solo es de la madre. Toman mejores decisiones. Se evidencia una afectividad consciente entre todos los integrantes del núcleo familiar y sobretodo, hay una mayor capacidad de resolución de conflicto ya que papá junto a mamá pondrá los límites y normas dentro del hogar pero con Firmeza y Afectividad.

¿Por qué decidieron involucrarse activamente en la crianza de sus hijos?

Consultamos a padres que participan activamente en la crianza de sus hijos sobre cuál es el motivo que los mueve a involucrarse más allá de como dicta la sociedad, aquí sus emotivas respuestas:

Por mi hijo, Frabián Elías Serrano De La Cruz, me siento preparado a brindarle la mejor versión de mi, no simplemente que me vea como una cara familiar por ser su padre, sino porque a medida que vaya creciendo pueda percibir que como padre estaré para él en todos los momentos de la vida.

El simple hecho de que sea mi sangre, mi hijo es un motivo excepcional para entregarle lo mejor de mi, sin embargo, mi mejor influencia ha sido mi padre Digno Serrano Florentino quien hasta el día de hoy que tengo 30 años de edad, continúa preocupándose por mi y brindándome como padre su mejor versión; ha entregado su vida en la profesión más bella y que nunca acaba, que es ser padre, mi meta es ser seguir sus pasos.

Frederich Serrano- padre

Me encanta ser parte de los procesos diarios de la vida de mi hijo.

La razon principal de porqué lo hago es por la forma en que me criaron a mí. Mi papá es muy hogareño, siempre ha trabajado en el interior o fuera del pais pero cuando esta en la casa le gusta estar pendiente de todo lo que pasa en la casa. Y lo hacía con gusto, no como una obligacion sino como algo que disfrutaba.

La segunda razon es la confianza. Muchos de mis amigos comentan que no tienen la confianza de hacer x o y delante de sus padres, mi objetivo como padre es que mi hijo pueda tener la confianza de llamarme a mí en vez de a un amigo.

Y lo tercero es porque me parece que es lo correcto que ambos padres cubran las necesidades del niño.

Carlos Julio Feliz Medina-padre

Soy hijo de un padre ausente, y esa carencia de un padre ausente, aún estando en la casa, yo lo sentí y la necesité, la anhelaba; y me dije a mí mismo que mis hijos no iban a pasar por eso. Desde su nacimiento trato de estar muy presente en sus necesidades. Además, entiendo que los niños crecen rápido y que si yo no me hago parte desde su formación mental siendo bebé entonces ya cuando son adolescentes o grandes es difícil uno ser parte de su vida, yo quiero que mis hijos recuerden que su papá estuvo con ellos. Creo que es el mayor legado que yo le puedo dejar, no bienes materiales, si no más bien el saber ellos que pueden contar con su padre siempre ante cualquier circunstancia. Ya que su madre estuvo 9 meses con ellos en la barriga entonces yo en sus años de vida estoy con ellos para que siempre reconozcan a su papá.