Siete frases que te dijo tu padre y te han hecho mejor persona

Esa frase que se nos queda bien cerquita cuando tenemos a papá lejos es la que al final del camino más predicamos. Por eso para el Día del Padre es importante recordarlas y apreciarlas más que nunca. No solo consiste en escuchar, sino también aplicarlas en la vida de cada uno. Mas allá de esto, esos consejos tienen el fin de hacernos mejor persona y más atento a los demás. Aquí, una lista de frases que algunos hijos quieren conmemorar en honor a su padre.

“Lo importante es siempre ayudar al prójimo y la familia y los amigos se quieren incondicionalmente”.

(Patricio Ruiz, 48 años, comunicador)

El gran ex jugador de baloncesto, Michael Jordan había compartido ya una frase de su padre que logró marcarlo por muchísimos años, y es la siguiente: “Mi padre solía decir que nunca es demasiado tarde para hacer cualquier cosa que quieras hacer. Y él dijo: 'Nunca sabes lo que puedes lograr hasta que lo intentas”.

“Mejor muerto que ruin y vísteme despacio que voy con prisa”

(Servio Tulio Quezada, ingeniero de software, 25 años)

La reconocida actriz Mariska Hargitay comparte sobre su padre Mickey Hargitay lo que siempre le repetía: “Mi papá me enseñó que la buena salud se trata de vivir en gratitud”.

“Para ser exitoso en la vida se necesita consistencia y disciplina, hijo”.

(Eduardo Pérez, 49 años, empresario)

El famoso cantante Enrique Iglesias comparte la lección que le dejó dicha su padre, el igual famoso cantante Julio Iglesias: "Él siempre decía que si no tienes disciplina no llegarás a ningún lado, y creo que tiene cien por ciento de razón. Para tener éxito hay sacrificios que tienes que pagar. No es fácil".

Finalmente, el actor y estrella de la película X-Men, Hugh Jackman, dice que su padre valoraba varias cosas, entre ellas la educación y la pasión. Este fue su consejo de vida: “…como encontrar aquello en lo que eres bueno, luego haz todo lo que puedas para aprender cada pedacito de ello, y no salgas al mundo hasta que hayas estudiado". Como podemos ver, este puso el consejo en práctica siendo exitoso en varios trabajos.