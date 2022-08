Siete consejos para gastar menos

“Arroparnos hasta donde la sábana alcance” es una frase de inteligencia que nos sirve para vivir con tranquilidad, más en tiempos austeros e inciertos como los actuales. No se trata de caminar asfixiados en búsqueda de más y en esa medida aumentar los consumos; se trata de aprender a vivir con menos y guardar para cuando no haya de dónde coger.

Hace unos días AFP Popular organizó un webinario a cargo de Diego Sosa, consultor, conferencista y escritor, quien dio consejos sobre "Cómo reducir gastos para vivir mejor". Fuimos parte de él para compartirte algunos de los datos ofrecidos por el experto:

Hacer una lista de compras. Te permitirá solo adquirir las cosas que necesites, en ella debes incluir los gastos fijos como la luz, el agua, las diversiones, viajes, la comida, los estudios. Asígnales un monto mensual, que no deberás exceder y que se ajuste a tu realidad económica. Los ahorros deben estar incluidos, al igual que una cantidad para los imprevistos.

Anota todos tus gastos. Diego Sosa reconoce para esto se necesita disciplina, pero conviene hacerla. Para ello debes incluir los gastos duendes u hormigas -que son esos consumos pequeños como un café, una menta, un pedazo de pizza, la botella de agua- y todos los que tengas al mes, la vivienda, los estudios, la luz, el servicio del agua y otros. Esto te permitirá determinar en qué se está gastando todo tu ingreso económico y tomar las decisiones que más te convengan.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/04/un-dibujo-de-una-persona-649d5af8.jpg

Identifica y evita los gastos duendes, fantasmas y vampiros. Los duendes son “insignificantes” pero no lo son, porque al sumarlos mensualmente podrían resultar en un monto que no deberías estar gastando en eso, por lo que afecta a tu economía si no está contemplado en tu lista de gastos. Los gastos fantasmas son aquellos que simplemente no ves, pero, cuando los calculas, te dan un susto, por ejemplo, suscripciones, membresías a clubes y gimnasio que no usas, pero los pagas. Los vampiros son gastos enormes que no vemos. Sosa puso como ejemplo esas tarjetas de crédito en atraso, préstamos mal calculados y otros gastos que se tragan tus ingresos.

"Toda persona debería tener cinco cuentas: para diversión, imprevistos, cuenta de espera (ahorro), gastos corrientes y obligaciones" Diego Sosa consultor, conferencista y escritor “

Organiza tus deudas. En ingresos de préstamos y tarjetas de crédito se puede ahorrar una gran cantidad de dinero. Pagar, canjear y consolidar, pero, sobre todo, entender que no es momento de entrar en préstamos innecesarios.

Ahorra y evita. Quizá entiendas que con lo que generas no es posible guardar nada, pero seguro que si te organizas lo logras y el conferencista se mostró convencido de que es así. Ahorrar te evita tener que tomar préstamos y te ayuda a tener para cuando lo necesitas.

Aprende a economizar. Cocina y evita comprar porque sale más caro; reduce las porciones entorno a la cantidad de personas que viven contigo y deja de guardar “por si llega visita” (que aprendan a anunciarse con tiempo); cuando vayas al supermercado no lo hagas con hambre o deseos de comer porque podrías llenar el carrito de cosas que no necesitas y en cantidades que afectan el almacenamiento y podrían dañarse. Evita hacer un menú variado para cada gusto, a tu salud financiera es mejor hacerle una comida para todos. Apuesta por viajes y diversión menos costosos, menos salidas, aprovecha ofertas y antes de comprar pregúntate si en verdad lo necesitas, sacando de la mente esa frase tan dañina para tu salud financiera “lo compraré porque me lo merezco”.

Usa más dinero en efectivo. Si eres de las personas que les cuesta controlarse cuando sale de compras, la recomendación de Diego Sosa es que optes por salir con el dinero en efectivo, solo con el que decidiste gastar. Antes de comprar, primero ve e investiga el precio, sin llevar dinero y luego, si tienes ese monto disponible para eso que quieres comprar, ve con el dinero en efectivo.