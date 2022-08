Abordamos en este tercera entrega el tema de la menstruación: ¿Qué hacer si mi hija ya está grande y no le he hablado de la menstruación?

En nuestro segmento "Con la psicóloga", la experta Johanny Quiroz (@psic.johannyquiroz), psicóloga infantil, especializada en crianza saludable, prevención de abuso y educación sexual infantil, habla sobre cómo romper los estándares que rodean lo que es la menstruación.

¿Pero qué hacer si ya mi hija tiene ocho o nueve años, todavía no le ha llegado la menstruación y yo no le he hablado del tema? Entonces la experta tiene un tip muy básico para ti.

Para explicarle a tu hija que ya está grande sobre la primera menstruación solo tienes que hacer lo siguiente: prepara un pequeño bolso con una ropa interior limpia, unas toallitas húmedas, una toalla sanitaria y explícale qué es la menstruación y qué debe hacer con ese bolsito en caso de que le llegue la regla y tú no estes ahí. Ese bolsito la hará sentir cerca de ti.

No solo va a servirle para ella misma, sino que también puede servir para la emergencia de una amiguita o una compañera de clases. De esa forma no tendrás que esforzarte ni hacer una cita con la niña en una heladería o en un restaurante para hablarle de la menstruación, que es algo tan natural como estornudar.