A mí me dieron pelas...

En nuestro segmento "Con la psicóloga", la experta Johanny Quiroz (@psic.johannyquiroz), psicóloga infantil, especializada en crianza saludable, prevención de abuso y educación sexual infantil, habla sobre las pelas y cómo parar el círculo de maltrato.

"A mí me dieron pela, pero yo estoy bien, yo le doy por los piecitos porque así no es maltrato", cuenta la psicóloga en este video. ¿Qué tiene eso de cierto? Principalmente para el dominicano es una falta de respeto o quizás una falta de amor, y así lo siente, decir que sus padres hicieron algo que no estuvo bien en la crianza y por eso buscamos la justificación de que “a mí me dieron pela y yo estoy bien”. Pero realmente no estamos bien gracias a la pela, estamos bien a pesar de la pela, a pesar del maltrato porque, además de eso, nuestros padres nos dieron amor, nos dieron cuidados y pusieron límites.

Entonces el hecho de que tú decidas cambiar ese círculo y no seguir la misma costumbre del maltrato hacia sus hijos no significa que le estás faltando el respeto a tus padres o que es falta de amor. Significa que tienes más información, que los tiempos han cambiado, que nuestros hijos han cambiado y que gracias a eso hoy podemos hacer grandes cambios por el bienestar tanto físico como psicológico de nuestros hijos.

Para nosotros es muy fácil decirle a un niño 'controla tus emociones, no llores, no te sientas frustrado, no te sientas triste', ¿pero y qué hay de nosotros? ¿Manejamos siempre nuestras emociones? Piensa en ti, sé empático y cuando vayas a referirte a tus hijos y a sus emociones siempre piensa en ti primero: '¿las estoy manejando yo?'.