Cinco consejos para retomar la rutina escolar

Retomar la escolaridad y todo lo que ella implica no siempre es tarea fácil.

Las vacaciones terminaron y toca regresar a la escuela. Después de un periodo de descanso en el que fuimos más flexibles con nuestros hijos en cuanto a las rutinas y los hábitos establecidos, es tiempo de retomar la escolaridad y todo lo que ella implica, lo que no siempre es tarea fácil. ¿Te preguntas qué puedes hacer para ayudar a tus hijos a retomar la rutina escolar? Toma nota de las siguientes recomendaciones.

Ajusta los horarios gradualmente

Uno de los retos más grandes de volver al colegio es tener que adaptarse nuevamente a los horarios, tanto de irse a la cama y despertar como de las comidas. Para hacerlo lo menos traumático posible, los expertos aconsejan ir ajustando el tiempo de manera paulatina antes del inicio de las clases.

En el caso de la hora de dormir, se puede empezar por ir a la cama y despertar 20 minutos antes de lo habitual en vacaciones e ir ampliando el margen hasta que llegue el día de inicio de clases. En cuanto a las comidas, hay que retomar el hábito de desayunar temprano en la mañana dándoles primero alimentos ligeros e ir gradualmente.

Estimula su capacidad cognitiva

Las vacaciones son un tiempo en el que a los niños se les permite relajarse. Sin embargo, ahora que es tiempo de volver a la rutina escolar, deben ir preparándose para asumir las responsabilidades y tareas que les esperan de forma progresiva. Este proceso no tiene porqué ser aburrido para ellos: los juegos que involucren razonamiento, la lectura o pintura son formas divertidas de estimular su capacidad cognitiva.

Evita el ‘corre corre’ de último momento

Preparar todo lo relacionado con la vuelta a clases con tiempo, y no dejarlo para último momento, libera el proceso de agobio y estrés. Cada día de la semana previa tómenlo para preparar juntos los cuadernos, la mochila, el estuche, los uniformes, etc. Organiza todo para que la noche antes esté todo listo y no tengan esa preocupación.

Enfatiza en las cosas positivas de volver al colegio

Muchos niños se sienten motivados de volver a clases después de un periodo de descanso, pero hay otros que solo se enfocan en los aspectos negativos de lo que eso implica: tener que despertar temprano, menos tiempo de juego, etc. Para crear en ellos la ilusión de la vuelta a clases enfatiza en las cosas positivas, como que volverán a ver a sus amigos y profes, que estrenarán útiles o que recibirán una materia nueva que parece interesante.

Entiéndelos y ayúdalos

Si bien es cierto que los niños se adaptan a los cambios mejor que los adultos, cada niño es diferente al otro. Como padres, es importante escucharlos y entender sus preocupaciones de cara al regreso a clases. Hay que dejarles saber que cuentan con apoyo y que siempre se estará ahí para, en lugar de juzgar o minimizar sus sentimientos, ayudarlos.