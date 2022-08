Habilidades para tu CV que puedes aprender online de manera gratuita

Gracias a todas las facilidades proveídas por la tecnología, muchas personas están realizando trabajo remoto y muchas otras aprovechan para buscar trabajos que puedan realizar de manera online, ya sea de forma temporal o incluso permanente. Este es otro motivo por el que es importante que sigas capacitándote y agregándole valor a tu CV, algo que sumará muchísimo a la hora de buscar un nuevo trabajo. Por eso te recomendamos algunas aptitudes que puedes sumar a tu currículum y que puedes aprenderlas online y de forma totalmente gratuita.

Puedes aprender un idioma

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/26/mujer-usando-laptop-en-la-mesa-72e3d846.jpg Existen muchas aplicaciones para aprender un nuevo idioma, pero también hay cursos, tutoriales, videos y mucho más. (SHUTTERSTOCK)

Es cierto que a muchas personas les cuesta aprender un nuevo idioma por fuera de los métodos tradicionales de enseñanza, pero con un poco de paciencia hoy puedes hacerlo perfectamente desde tu casa y con diferentes metodologías. Existen muchas aplicaciones para aprender un nuevo idioma, pero también hay cursos, tutoriales, videos y mucho más.

Duolingo, por caso, es una de las aplicaciones gratuitas más extendidas y podrás aprender muchísimos idiomas de una manera entretenida, sumando puntos, avanzando en diferentes categorías. Babbel también tiene cursos completos, rápidos y puedes gestionar tu agenda y tu ritmo. Busuu es la tercera recomendación, también la puedes llevar en tu móvil y practicar en cualquier momento.

Aprende conceptos básicos de programación

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/26/un-hombre-con-un-teclado-de-computadora-90de9dac.jpg Hoy en día esta es una de las aptitudes más requeridas por los reclutadores. (SHUTTERSTOCK)

Si sabes programación, incluso de manera básica, se te abrirán muchísimas oportunidades de trabajo. Hoy en día es una de las aptitudes más requeridas por los reclutadores. Solo por mencionar una fuente, en Coursera encontrarás una gran variedad de cursos gratuitos sobre esta herramienta.

Fotografía

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/26/imagen-de-la-pantalla-de-un-celular-con-la-imagen-de-un-videojuego-6733d407.jpg Hay muchos cursos gratis con diferentes grados de dificultad. (SHUTTERSTOCK)

La fotografía es otra gran herramienta que puede abrirte puertas de trabajo, pero que también te puede interesar para sumar conocimientos, aunque tan solo lo hagas como hobbie, ¿no crees? Hay muchos tutoriales que podrás encontrar en YouTube, pero también muchos cursos gratis con diferentes grados de dificultad.

El MIT ofrece un curso gratuito de iniciación en fotografía con indicaciones prácticas, grupos de discusión y evaluaciones individuales

Nikon también tiene el propio, desarrollado en conjunto con la Escuela de Fotografía y Diseño IDEP de Barcelona.

Y si incluso eres de aquellos que sacan todas sus fotos con el móvil, Udemy tiene un curso gratuito para iniciarte en la fotografía móvil

Finanzas

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/26/un-par-de-personas-sentadas-alrededor-de-una-mesa-con-una-computadora-portatil-190e9cf4.jpg Esta aptitud quizás puedas sumarla incluso aunque no la reflejes en tu currículum. (SHUTTERSTOCK)

A muchísima gente le cuesta mucho manejar su propia economía, no saben administrar correctamente su dinero. Esta aptitud quizás puedas sumarla incluso aunque no la reflejes en tu currículum, pero de seguro que querrás adquirir estos correctos hábitos cuando empieces a ganar dinero, sobre todo si aún no te has iniciado en el mundo laboral, ¿no crees?

Nuevamente en Coursera encontrarás una gran cantidad de contenido al respecto, con diferentes tipos de duración y especificidad.