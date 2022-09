Seis consejos para disfrutar de un armario en orden

Cercana está esta fecha en la que hacemos un análisis del armario, unos para llegar a la conclusión que les fascina lo que ve, otros, -que podría ser la mayoría-, para darse cuenta de que esta parte de su hogar es un desastre.

Un closet desordenado tiene efectos negativos para el desenvolvimiento de la vida diaria porque te podría causar atrasos al buscar sus ropas o no acertar en la imagen.

A continuación, algunas ideas para que tu armario vea la luz del orden:

Selecciona las piezas de vestir: Si, no es necesario tener un almacen de ropa por clóset, al final con tanto cúmulo terminarás vistiendo como si solo tuvieras 10 piezas. Es necesario sacar y pensar varias veces antes de agregar... no guardes para cuando rebajes en la dieta de enero; tampoco dejes aquellas que ya no represantan tu estilo de vida y modo de pensar actual. Los expertos en orden y los diseñadores de moda coinciden que con 35 piezas es suficiente, pero a la verdad que con una cantidad que no te abrume estará bien.

Distribuye correctamente: Cuelga en perchas las de tela que puedan estrujarse y segmentadas, es decir, blusas y camisas agrupadas en un lado, vestidos y faldas en otro, pantalones en otro. Pon en gavetas o repisas cercanas las que uses habitualmente como jeans y camisetas.

Saca del armario: En este sentido las repisas llegaron a salvarnos la vida, ya que es un acento práctico y estético. Adquiere algunos cajones que en el mercado los abundan muy bonitos y permiten que la estética permanezca por más tiempo.

Agrupa por estaciones: Aunque dirás que en República Dominicana tenemos el calor siempre, existen estampados y tonalidades que hacen la diferencia, por lo que es nuestro consejo que, por ejemplo, en esta época de otoño-invierno, guardes en un cajón esas rayas que dan verano por donde quiera, esos estampados vibrantes de frutos cítricos y demás; y lo coloques en la parte de arriba del clóset o debajo de la cama; o en una repisa tipo tabla sobre la puerta. Al llegar la próxima estación haz lo mismo. Verás que así no repites el atuendo todo el año y el orden será mucho más efectivo.

Aire para carteras y zapatos: Algunos de estos complementos se pueden usar para darle vida a la decoración y a la vez desahogar el armario; combínalos juntos en una repisa de la forma que más te guste o en colgadores de metal. También existen organizadores que también cumplen perfectamente la tarea servir de adorno.