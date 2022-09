Caída del cabello: todo lo que debes saber sobre el minoxidil

Si estás presentando caída del cabello, seguro te han hablado del minoxidil como solución a tu problema, un fármaco que se hace cada vez más famoso como tratamiento para estimular el crecimiento del cabello y desacelerar la calvicie.

Es el medicamento número uno en ventas en la categoría de tratamientos para el crecimiento del cabello de Amazon y los dermatólogos lo recomiendan. Pero ¿en qué casos se puede emplear?, ¿funciona igual para todo el mundo?, ¿es correcto autorrecetárselo?, ¿se recomienda usarlo vía oral o tópica?

La doctora Fabrina Féliz, especialista en dermatología, explica que en la década de 1960 el minoxidil originalmente solo era usado como antihipertensivo. “Cuando notaron que el medicamento estimulaba el crecimiento del cabello, el Dr. Guinter Kahn y su colaborador, el Dr. Grant, desarrollaron la solución tópica de minoxidil en 1971 y ya en la década de los 80 fue aprobada por la FDA para el tratamiento de la alopecia androgénica en hombres y en los 90 se aprobó en mujeres”, cuenta.

Cómo funciona

Este fármaco provoca una vasodilatación de los vasos capilares, lo que favorece el flujo sanguíneo en el folículo capilar. Al recibir más sangre, los nuevos folículos nacen con más fuerza.

Aunque los resultados del minoxidil son comprobables, la experta advierte que nunca debe usarse sin prescripción médica. “Su uso debe ser avalado por un especialista siempre”, refiere. “Bajo ningún concepto se recomienda la automedicación de esta u otra sustancia”.

A eso agrega que tampoco funciona igual en todas las personas: es más eficaz en menores de 40 años con pérdida de cabello reciente. Está contraindicado para personas con hipersensibilidad o alergias a los componentes y personas con padecimientos cardiacos como angina inestable.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/15/texto-minoxidil-52ab630b.jpg

Los efectos adversos

Como todo medicamento, el minoxidil tiene efectos secundarios. Vía tópica puede ocasionar irritación, aparición de vello en zonas no deseadas y cefalea. Por vía oral puede producir edema maleolar y podal, hipertricosis generalizada y taquicardia. La profesional de la salud también resalta que cuando se empieza el tratamiento con minoxidil hay una pérdida de pelo transitoria y normal.

Una de las desventajas del uso de este fármaco es que, si se deja de usar antes de tiempo, la caída del cabello puede presentarse de nuevo. “Por eso el tratamiento es continuo y por tiempo prolongado. Algunos autores hablan de mínimo 3-6 meses”, señala. “Por eso no se puede automedicar ni iniciar y menos suspender sin previa evaluación médica”.

¿Vía oral o tópica?

El minoxidil es un tratamiento administrado por vía tópica en la zona a tratar. Sin embargo, una reciente publicación en The New York Times sugiere que, en lugar de aplicarlo directamente en el cuero cabelludo, utilizarlo vía oral podría tener mejor resultados.

Los dermatólogos afirman que la loción o espuma no es muy eficaz para algunos pacientes, reza el artículo publicado en el medio estadounidense. Lo que sucede con el uso vía tópica es que tiene que llegar al cuero cabelludo y el cabello interfiere. Además, muchas personas (en especial las mujeres) dejan de usarlo porque no les gusta la sensación pegajosa que deja la sustancia en el cabello.

“Aunque un grupo cada vez mayor de dermatólogos ofrece pastillas de minoxidil en dosis bajas, el tratamiento sigue siendo relativamente desconocido para la mayoría de los pacientes y muchos médicos”, agregan.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/15/mujer-sentada-en-una-silla-4217f416.jpg

"El uso de minoxidil debe ser avalado por un especialista siempre. Bajo ningún concepto se recomienda la automedicación" Fabrina Féliz Dermatóloga “

Sobre el tema, Féliz refiere que actualmente se ha estudiado bastante el uso del minoxidil oral en bajas dosis para el tratamiento de alopecia androgénica con buena eficacia y efectos adversos mínimos. “Hay varios artículos publicados en los journals de dermatología y la asociación americana de dermatología que avalan su uso”, dice.

Rodney Sinclair, profesor de dermatología de la Universidad de Melbourne, Australia, es uno de los médicos que prescribe la administración vía oral. En la novena edición del Congreso Mundial de Investigación Capilar, celebrado en 2015, informó que las dosis bajas de minoxidil provocaron el crecimiento del cabello en 100 mujeres sin afectar su presión arterial, que es el objetivo original del fármaco en dosis más altas.

Y aunque la popularidad de esta vía del minoxidil suministrado vía oral está empezando a aumentar, todavía no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) para los fines de detener la caída y promover el crecimiento del cabello, por lo que se receta fuera de lo indicado en su ficha técnica, advierte The New York Times.