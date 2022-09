Miguel Munárriz: “La literatura te da una infinidad de posibilidades para vivir”

Para Muñiz la literatura no solo ha sido un agente de cambio y formación personal, sino que también esa pasión por la palabra escrita formó su vida profesional. A lo largo de su vasta y rica carrera en el mundo de la literatura Munárriz ha incursionado en distintas labores como, por ejemplo, escritor al publicar los libros “Poesía para los que leen prosa” y “La escritura contra el tiempo”, crítico literario y periodista cultural. En la etapa más reciente de su carrera Munárriz se sigue desempeñando en distintos papeles como agente literario y hasta coordinador de la página web literaria zendalibros.com, pero lo que se mantiene constante es su pasión por la literatura y su afán por compartir sus beneficios con los demás.

Hoy en día, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta un autor para hacer llegar su obra al lector?

Los desafíos siempre fueron los mismos. Cada vez que el autor escribe su obra, puede ser una novela, una colección de relatos o poemas, tiene que pasar por los cauces reglamentarios, es decir, la editorial. Hoy siguen siendo los mismos, lo que pasa es que creo que los autores hoy tienen muchísimas facilidades para llegar al público, porque pueden llegar a través de la editorial, que es su camino tradicional, pero también a través de su blog, si es que lo tienen, y ahora también existe la autopublicación. Se han multiplicado la cantidad de editoriales que publican, ya no solamente son los grandes grupos. En este momento en España, pues sobra decir el número de las que llamamos pequeñas editoriales independientes y que son muy buenas, creo que ahora hay más escritores que lectores.

El público en general, o por lo menos esta generación de TikTok, está acostumbrado a consumir información de una manera rápida y sencilla, ¿esta tendencia debe de estar presente en la mente del autor interesado en ampliar su público?

Eso sería un autor concreto. Yo, con quien trato y los autores que me interesan a mí, son los escritores que escriben una obra no pensando en el posible lector. Eso es lo que ha ocurrido siempre con la literatura y, de hecho, muchos grandes escritores de la historia de la literatura. Un escritor clásico como Herman Melville, por ejemplo, tuvo grandísimas dificultades para publicar obras y muy pocas ventas con los libros que publicó. Una obra como Moby Dick que es canónica, tuvo poquísimos lectores. William Faulkner, por ejemplo, le preguntaba a su editor qué podía hacer para vender más porque sus libros no se vendían y Faulkner consiguió el Premio Nobel. El escritor o el poeta nunca debe pensar en qué posible lector lo puede leer ni por qué tiene que llegar a más. Esos autores de los que estamos hablando les interesa muy poco los posibles lectores que no presten atención a un libro que sea importante y para ser importante un libro tiene que ayudarte a, no sé si tanto como a cambiarte la vida, pero sí a pensar que eso que te ha contado el escritor va a servir para formarte más y para tener un criterio mucho más amplio del mundo.

La literatura es lo que me ayuda y lo que ayudó siempre a estar en el mundo, a tener una visión del mundo, un criterio y a formarme. Lo que busco en la literatura es esa posibilidad de navegar por diferentes mundos que el escritor me propone. Yo invito a la gente a que busque otros caminos literarios y que no espere la novedad del momento. La literatura te da una infinidad de posibilidades para vivir.

¿Cómo cree que ha sido afectada la labor del escritor con el avance de la tecnología y el surgimiento de nuevas plataformas como las redes sociales, los podcasts y los audiolibros?

El autor de hoy en día se enfrenta a todo ese mundo, un mundo que hace 30 o 40 años no existía. No cabe duda de que hoy en día el escritor se enfrenta a un mayor problema porque hay muchas pantallas que mirar, hay muchas ofertas y eso dificulta ese recogimiento que necesita el libro. De todas formas, yo siempre tengo mucha confianza en los buenos creadores que saben crear buenas obras y conseguir que el público las haga crecer. Hay que ser optimistas en ese sentido.

¿Piensa que el impacto de la pandemia se sentirá en futuras obras literarias?

No. Muchos escritores que han sufrido la pandemia, ha sido algo tan insólito y que no conocíamos en nuestras vidas, pero puede servir para que, en un momento dado, ese acontecimiento, que ha sido mundial y tan nefasto, pueda estar presente en algún momento de la novela. Como, por ejemplo, un personaje que ha sufrido la pandemia o alguna reflexión que le ha sugerido ese aislamiento al autor, pero no creo que vaya a cambiar nada en lo absoluto. Cuando un escritor vive una guerra a lo mejor cuenta cosas de la guerra, pero pienso que la literatura es mucho más amplia que todo eso. Se pueden incorporar momentos, pero nada más.

¿Cuáles piensa que son las características más representativas de la generación literaria actual?

Me parece que desde hace bastante tiempo las características son el eclecticismo. Los estudiosos de la literatura colocan diferentes estados de la historia de la literatura para entenderlos. Todos estos movimientos, como el Romanticismo y otros, hay que situarlos para estudiarlos y hay una cierta homogeneidad en ellos. Creo que desde hace bastantes años lo que podemos ver es ese eclecticismo. Cada escritor escribe la novela que cree que debe escribir y nada más. Se puede tratar con un lenguaje que incorpora con novedades lingüísticas o puede ser llamada a la literatura del “yo”, la autoficción., Hoy en día uno puede leer cualquier sesgo literario y por eso creo que no hay como un determinismo, como algo en que se pueda concentrar. En este momento, en el siglo XXI hay un eclecticismo enorme y eso yo creo que es una gran riqueza.