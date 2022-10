Depresión: ¿cómo ayudar a una persona que la padece?

La depresión es un trastorno caracterizado por ese conjunto de síntomas predominantemente afectivo como es la tristeza, la melancolía, la desesperanza y la apatía así lo define la psicóloga clínica, Laura Picardo en una entrevista para Diario Libre.

“Eso síntomas cuando se presenta de manera persistente e intensa en la vida del individuo provocan malestar y una falta de funcionamiento en sus distintos roles”, asegura Pichardo.

En este sentido explica que los psicólogos y psiquiatras se rigen el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (MDE) en este se explican cada uno de los trastornos de depresión, entre estos están:

La depresión mayor

mayor La depresión persistente

persistente Trastorno depresivo inducido por una sustancia

Depresión breve recurrente

breve recurrente Trastorno depresivo debido a otra afección médica

Trastorno disfórico premenstrual

Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo

La depresión esporádica

Laura explica que cada uno de estos trastornos, aunque comparten algunos rasgos presentan una sintomatología distinta. Además, señala que cada uno tiene una duración especifica.

La depresión en el rostro

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/01/una-persona-con-una-laptop-5a78751c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/01/una-persona-con-una-laptop-5a78751c.jpg

“Está la falsa concepción de que yo puedo ver la depresión en la cara de las personas, pero tener depresión no es lo mismo que sentirse triste. Sentir tristeza es completamente válido, pero es muy distinto a un trastorno de depresión donde existe una sintomatología mayor”, agrega.

La profesional de la conducta resalta que en muchos casos podemos visualizar personas “muy funcionales”, pero sin embargo en su vida interior se sienten muy desmotivados, muy desesperanzados y muy tristes.

Señales de una persona con depresión

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/01/mujer-sentada-en-el-piso-fcf75775.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/01/mujer-sentada-en-el-piso-fcf75775.jpg

“Sí quisiéramos rescatar algunos síntomas para poder evidenciar una persona que tiene un trastorno de depresión a nivel

Nivel emocional: una persona con un trastorno de ansiedad emocionalmente esta triste, tiene mucha desesperanza, melancolía, nostalgia y sentimientos de culpa.

una persona con un trastorno de ansiedad emocionalmente esta triste, tiene mucha desesperanza, melancolía, nostalgia y sentimientos de culpa. Nivel cognitivo: por lo regular una persona depresiva es pesimistas, tiene una visión de túnel permanentemente y todo lo ve negativo.

por lo regular una persona depresiva es pesimistas, tiene una visión de túnel permanentemente y todo lo ve negativo. Nivel conductual: son personas que se aíslan de los trabajos, los amigos o la familia. Además, tienen un trastorno en el sueño, que puede ser que no duerma o que duerma mucho, al igual que con la alimentación, puede ser que coma mucho o que coma muy poco. Otro aspecto conductual en el cansancio y la fática constante.

"En muchos casos una persona con depresión tiene pensamientos de muerte y de hacer algo que termine con su vida" Laura Pichardo Psicóloga clínica “

¿Cómo ayudar a una persona con depresión?

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/01/una-persona-con-un-celular-en-la-mano-d8e3fe69.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/01/una-persona-con-un-celular-en-la-mano-d8e3fe69.jpg

La especialista de la conducta explica que lo más importante para una persona que está triste o que puede tener un trastorno de depresión es ser empático y compasivo.

Conecta con él: “Para poder ayudar a alguien lo más importante es poder conectar con él, sin juzgarlo y sin criticar”, asegura Pichardo. Al mismo tiempo explica que en ocasiones esta la falsa idea de que ayudar en esta situación se reduce a darle ánimos a la persona afecta y utilizar frases como: “Tú puedes” “vamos”, “anímate” y esto en lugar de motivar o apoyar al cambio lo que hace es provocar mucho más malestar.

“Para poder ayudar a alguien lo más importante es poder conectar con él, sin juzgarlo y sin criticar”, asegura Pichardo. Al mismo tiempo explica que en ocasiones esta la falsa idea de que ayudar en esta situación se reduce a darle ánimos a la persona afecta y utilizar frases como: “Tú puedes” “vamos”, “anímate” y esto en lugar de motivar o apoyar al cambio lo que hace es provocar mucho más malestar. Se compasivo: lo primero es mirar desde la compasión, yo puedo no entender lo que le está pasando al otro, pero puedo respetar los sentimientos, el momento y el trastorno que está viviendo en este momento en particular.

Pregunta: Una parte importante para ayudar a una persona que tiene depresión es preguntar. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? A veces asumimos que al otro le pasa algo y asumimos que el otro necesita ánimo y no siempre es así. Si el otro la esta pasado mal es necesario dejar claro que necesitas que él te explique para poder ayudarle en este proceso.

Motivar a buscar ayuda: si identifico que una persona cercana, está teniendo todos estos rasgos que pueden conllevar a una depresión lo más importante es hablarlo y motivarlo a buscar ayuda.

"Tener depresión es cómo vivir la vida sin placer, eso no es vivir es sobrevivir. Una persona con depresión pierde el contacto con la parte placentera de la vida, con las cosas que hacen bien y las cosas que le gustan" dice Pichardo “

Consecuencias de sufrir de depresión

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/01/mano-de-una-persona-19c9cfb7.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/01/mano-de-una-persona-19c9cfb7.jpg

Perdida de conexión: la principal consecuencia de la depresión es esa pérdida de conexión con la vida y con el propósito de la vida.

la principal consecuencia de la es esa pérdida de conexión con la vida y con el propósito de la vida. El deseo de muerte : otro de los riesgos principales es ese pensamiento de que quiero que mi vida terminé. Y esto puede terminar en suicidio.

: otro de los riesgos principales es ese pensamiento de que quiero que mi vida terminé. Y esto puede terminar en suicidio. Rupturas sociales: otra de las consecuencias de la depresión son las rupturas de las estructuras sociales por el aislamiento y quizás esa incomprensión de las personas que están a mi alrededor al no entender lo que me pasa.

Es importante no criticar, ni minimizar las emociones de los demás. “Como yo vivo las cosas y las experiencias de la vida, no necesariamente como las tienes que vivir tu”.

"Si emocionalmente no sabemos lidiar con nuestras emociones pues busquemos a alguien que sí sepa y que me ayude y me acompañe a construir una mejor relación conmigo mismo" Laura Pichardo Psicóloga “