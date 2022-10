Qué necesitas saber antes de empezar a tomar colágeno

Los suplementos de colágeno se vuelven cada vez más populares. Muchos hablan de los maravillosos beneficios que supone incluirlo en nuestra dieta, lo que a más de una nos ha hecho pensar que es lo que necesitamos para lucir una piel lozana. Pero ¿cualquiera puede consumirlo o puede hacerse sin una recomendación médica?

Lo primero que hay que saber es qué es el colágeno. La doctora Sarah Paulino, médico dermatóloga, explica que se trata de una proteína del cuerpo que forma fibras, las fibras colágenas. “Hay distintos tipos de colágeno en muchas partes del cuerpo, incluyendo el pelo, la piel, las uñas, los huesos, los ligamentos, los tendones, el cartílago, los vasos sanguíneos y los intestinos”, dice.

Los tipos de colágeno van del I al IV. El que se encuentra en la piel es el tipo III, cuya principal función está relacionada con el sostén de órganos que se expanden. Además de la piel, se halla en los tejidos musculares, en las paredes venosas, en paredes intestinales y en algunas glándulas del cuerpo.

Actualmente la mejor forma de consumirlo y que se absorban es en péptidos (moléculas formadas por la unión de diferentes aminoácidos). La mayoría están hidrolizados, lo que significa que el colágeno se ha descompuesto, facilitando así su absorción. Tal y como refiere la profesional, la evidencia científica muestra que el colágeno desempeña muchas funciones diferentes en el cuerpo.

Uno de los mayores beneficios para la piel es que permite que se estire, por lo que es beneficioso para reducir las arrugas; además de que puede fortalecer las uñas y hacer que dejen de quebrarse con facilidad y estimula el crecimiento del cabello. Otros beneficios son que ayuda a reforzar los huesos y a la curación después de sufrir una lesión.

Quiénes pueden tomarlo

Los suplementos de colágeno se suelen aconsejar a personas que tienen enfermedades como osteoartritis o dolor articular por desgaste. También se recomienda a personas mayores de 30 años, que es la edad a partir de la cual la producción natural de colágeno disminuye. Sin embargo, Paulino advierte que depende de las condiciones de salud y de lo que necesite el paciente.

“Se puede tomar colágeno a partir de los 30, no hay problema, porque los estudios hablan de que sí hay efecto en la piel”, refiere. “Pero si la persona tiene otra enfermedad como osteoartritis o dolor articular o una carencia nutricional, de nada vale que tome el colágeno porque se irá donde se necesite”.

Es decir, si una persona tiene anemia, no come vegetales, fuma, toma alcohol, lleva una dieta alta en carbohidratos procesados, es sedentaria, no duerme ocho horas, que tome colágeno no revertirá todo el daño que le hace al colágeno que su cuerpo produce y que está destruyendo por glicación.

La cantidad a consumir para los adultos es de 2.5 a 10 gramos al día durante un máximo de seis meses. Lo ideal es descansar cada dos o tres meses, un mínimo de un mes.

Aunque los suplementos de colágeno tienen pocas contraindicaciones, sí las hay. Las personas con algún tipo de tratamiento con medicación deben tener cuidado, ya que podría perjudicar, así como las personas diabéticas y que sufran problemas gástricos.

En todo caso la dermatóloga sugiere acudir con un médico y evaluarse, y si necesita suplir las carencias nutricionales, recibir una indicación, para así obtener un mejor resultado, evitando la pérdida de tiempo y dinero.

El colágeno se puede obtener de forma natural de comidas como la gelatina sin azúcar y los caldos o guisos de patas de vacas o cerdos. Por el momento se desconoce si el colágeno en los alimentos tiene los mismos beneficios que los suplementos.

"El consumo de colágeno depende de las condiciones de salud y lo que necesite el paciente" Doctora Sarah Paulino Médico dermatóloga “