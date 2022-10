Pasos para crear un plan financiero

Todos deberían tener un plan financiero. Llevar las finanzas de forma correcta puede determinar el éxito o fracaso de las metas que nos planteemos en la vida.

La coach y educadora en finanzas, Aura Cruz, comparte cinco secretos para realizar una planificación financiera exitosa. ¡Toma nota e inicia con esas acciones hoy, para obtener un futuro más próspero y financieramente en control! Y recuerda: “todo plan financiero requiere de disciplina y sacrificio”, afirma Aura.

Diseña una vida que te guste

La especialista en finanzas explica que es muy importante definir la vida que queremos, ya que es difícil saber qué pasos vamos a dar si no sabemos hacia dónde vamos, pero es más difícil aún cuando el lugar al que nos dirigimos no nos gusta.

"Es imprescindible que te des la libertad de visualizar tu vida soñada, abarcando todas las áreas que comprenden tu vida y cómo tus finanzas te apoyarían a hacerlo realidad" Aura “

Una recomendación es que lleves al papel un listado de cosas donde plantees eso que haces que te gusta, eso que no te gusta, eso que disfrutas hacer y eso que no disfrutas hacer, para luego ir sustituyendo cosas que no te agradan tanto por cosas que sí te agradan.

Planear vs fluir

Aura asegura que todo tiene su momento. Hay momentos para planear, pero también hay ocasiones que toca fluir: “Saber cuál es el momento indicado para mantener todo súper estructurado y cuál es el momento para relajarse y dejar que las cosas sencillamente pasen es vital para cuidar tus emociones en el proceso hacia tus sueños”, dice.

La especialista destaca que el bienestar emocional es indispensable para alcanzar las metas, por esto recomienda que cuando no estamos equilibrados emocionalmente recurramos a personas que nos puedan orientar o trabajemos nuestra espiritualidad.

Establece metas claras

La coach dice: “quien no sabe hacia dónde va, ya llegó”, junto a esta afirmación manifiesta la importancia de tener metas financieras específicas, ya que esto limitará mucho tu habilidad de enfoque.

En este punto recomienda hacer un cuadro donde se establezca: ¿Qué es eso que quiero?, ¿cuánto cuesta?, ¿cuándo celebraré esa meta cumplida? y ¿cuál es el plan para obtenerla?

Para llenar este punto Aura recomienda elegir 10 metas o menos, por periodo. Las metras que te traces para el 2022 no son necesariamente las que vas a tener para el 2023 o para el 2030. Además, así podríamos ser más específicos y reales en el cumplimiento de las mismas.

Crea un plan de acción y mide tus progresos

La experta asegura que realizar un “paso a paso” hacia tus metas te apoyará a dividir esfuerzos, enfocar tu energía hacia una tarea a la vez y podrás evaluar qué tanto has avanzado.

Aquí plantea dividir las metas que te has planteado e ir revisando constantemente cómo va el progreso, para determinar si es necesario cambiar de meta o esforzarse un poco más para cumplirlas.

Ten las herramientas apropiadas para darle seguimiento al plan

Ya sea que optes por lo digital, lo físico o una combinación entre ambos, es imprescindible que cuentes con las herramientas adecuadas para hacer más viable tu camino hacia el año en el que tus metas financieras se hagan realidad.