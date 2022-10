Cinco hobbies para fortalecer la salud mental de tus hijos

Los constantes cambios de rutina, el regreso a clases presenciales y los demás estragos causados en la vida diaria de todos estos últimos años han tenido un fuerte impacto en la salud mental de los niños. Una sugerencia que puede ser de gran ayuda en estos casos es la de involucrarlos en un hobbie, ya que un pasatiempo no solo puede servir como una buena distracción para no pensar en la pandemia, sino que también es beneficioso para la salud mental de cualquier persona. Participar en este tipo de actividades permite aprender nuevas habilidades, fomenta el pensamiento creativo, ayuda a lidiar con el estrés y la ansiedad, son una oportunidad para desarrollar más conexiones sociales, ejercita la paciencia y mejora el sentido del humor, entre otros beneficios. Te proponemos algunos hobbies en los que cualquier persona puede participar.

Llevar un diario

Ya sea para un blog, un cuaderno o una serie de documentos en la computadora, llevar un diario y escribir sobre las experiencias que se viven a diario, pensamientos o hasta sentimientos puede ser una actividad terapéutica. Dedicar suficiente tiempo cada día a escribir en un diario no solo mejora la habilidad de escribir y la organización mental de un individuo, también contribuye a la memoria, ayuda con el autoconocimiento, estimula la creatividad y mejora la salud mental y física.

Cocinar

Esta opción puede parecer que no pertenece en esta lista, pero la realidad es que al aprender a cocinar sus propios alimentos una persona tiene la oportunidad de informarse sobre el valor nutritivo de lo que come. Cocinar también es un arte que ayuda a desarrollar destreza física y la creatividad a través del acto de probar recetas y combinar ingredientes. Además, esta es una actividad que se puede hacer en compañía de amistades o familiares, lo que puede proveer una experiencia divertida.

Jardinería

Quizás no parezca una alternativa muy práctica para aquellos que no tienen acceso a un patio, pero la esencia de esta idea también incluye a personas que tienen plantas en su apartamento. De todas formas, poder cultivar flores, plantas, hortalizas, verduras y demás es una actividad relajante que genera muchas emociones placenteras. No solo disminuye la ansiedad y el estrés, también reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y la diabetes. fortalece músculos y mejora la calidad del sueño, además de otros beneficios.

Armar rompecabezas

Ya sean imágenes de hermosos paisajes, personajes populares o cualquier otro tema, armar un rompecabezas es un juego de mesa que absorbe toda la concentración de la persona y además de proporcionar muchos beneficios, también es muy entretenido. Esta actividad ayuda a desarrollar la paciencia, ejercita la concentración, fortalece la memoria, ayuda a lidiar con el estrés e incentiva el desarrollo de habilidades necesarias para resolver problemas cotidianos. Asimismo, tiene la ventaja adicional de que además de armarlo, también se pueden coleccionar.

Manualidades

Para empezar, un punto a favor de este hobbie es el hecho de que permite trabajar y crear con las manos mientras se disfruta del tiempo que se dedica a hacerlo. Ya sea para construir adornos, creaciones artísticas o lo que sea, además de ser un pasatiempo físico las manualidades son una actividad estética que ayuda a mejorar la autoestima de la persona, fortalece su agilidad mental, ayuda a hacerle frente al estrés y la ansiedad, ejercita la psicomotricidad y puede ser una forma genial para reciclar materiales.