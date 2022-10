Seis consejos para ahorrar energía en el hogar

Si estás buscando la manera de bajar tu factura eléctrica para ahorrar energía y dinero, aquí hemos recopilado algunas tácticas que te ayudarán a emplear hábitos que te permitirán disminuir el consumo de electricidad en el hogar. Como cada 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía, este es el momento ideal para poner en práctica estos consejos para evitar exorbitantes facturas de consumo eléctrico.

Cambia tu horno por el microondas

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/21/microwave-oven-isolated-on-white-1-73f05d6a.jpg

Aunque suene difícil de creer, optar por cocinar con el microondas en vez del horno puede ayudar a consumir hasta un 70 % menos de energía y el hecho de que cada vez hay más opciones de alimentos que se pueden cocinar con este electrodoméstico hace que este consejo sea aún más práctico.

Hay que darle un descanso a la puerta de la nevera

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/21/girl-picking-something-to-eat-out-of-the-fridge-739f1632.jpg

Otro dato que suena como una exageración, pero que no deja de ser cierto, es la cantidad de energía que se consume en cada ocasión que se abre la puerta de la nevera. Cada vez que esto ocurre se desperdicia un 7 % de energía y aumenta considerablemente tu factura de consumo eléctrico. Lo recomendable es solo abrirla cuando sea absolutamente necesario y cerrarla de una vez que hayas sacado lo que necesitas.

La responsabilidad del aire acondicionado

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/21/imagen-de-la-pantalla-de-un-celular-en-la-mano-34c8f2fc.jpg

Utilizar el aire acondicionado no debe implicar un consumo exagerado de energía, siempre y cuando se utiliza de manera moderada. Esto se logra regulando la temperatura para que se mantenga entre los 22º y los 25ºC, pero se recomienda que, reducir la temperatura según aumente la humedad para mantener la misma sensación térmica. No es la saludable que haya una diferencia con la temperatura exterior de más de 12º C y no se puede olvidar que con cada grado que disminuye la temperatura se consumirá un 8% más de energía.

El mantenimiento del refrigerador

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/21/side-view-of-woman-cleaning-the-fridge-f1f3b3b2.jpg

Se recomienda que cada cierto tiempo se descongele el refrigerador porque la escarcha crea un aislamiento que implica un 20% de consumo eléctrico adicional. Solo tienes que desconectar el refrigerador y, después de guardar la comida, calienta agua en una olla y la colocas en un paño dentro del refrigerador. Después solo tienes que cerrar la puerta para que se concentre el calor y así pueda derretir el hielo.

La iluminación del hogar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/21/una-sala-de-estar-5c325f8c.jpg

Hay varios trucos para disminuir el consumo eléctrico del hogar cuando se trata de mantenerlo iluminado. Lo primero que se puede hacer es pintar las paredes y el techo de un color claro para aumentar la luminosidad. También puedes sustituir los bombillos de tu casa por unos de bajo consumo, ya que estos consumen hasta un 80% menos de energía. Otra opción es invertir en bombillos LED y aunque cuestan el doble de los otros, tienen una duración de 50 años.

Un lavado frío

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/21/indian-woman-doing-laundry-ebb703c6.jpg

Si programas tu lavadora para que sólo utilice agua fría te ahorrarás el 90% de la energía que normalmente consume para calentar agua. También se recomienda cargarla por completo y en los casos de media carga siempre utilizar los programas más económicos.