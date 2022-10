Los consejos del chef Aldo Espinosa para ser todo un profesional en la cocina

En menos de una década, el chef Aldo Espinosa ha podido construir su imperio de al enos seis restaurantes conocidos como “El Toro Loco Churrascaria”.

Espinosa y su hermana Mara consolidaron lo que consideran la fórmula perfecta para incluso abrir un centro de distribución en Doral, Miami, “El Toro Loco Meat Distribution”.

Además de carnicería y mercado gourmet “El Toro Loco Butcher Shop”, tienda de diseño “El Toro Loco Home and Design”, camiones de comida, una compañía de deporte y entretenimiento “El Toro Loco MMA”, un programa de televisión nacional “El Toro Loco TV Show”, y una marca de ropa y mercancía conocida como “El Toro Loco By Aldo” .

Este chef cubanoamericano desarrolló una pasión por las carnes desde que era adolescente, cuando empezó a cocinar para su familia alrededor de sus 11 o 12 años de edad. El chef recuerda con cariño que por cuestiones de horario él era quien cocinaba para su familia cuando emigraron a Estados Unidos.

Aldo Espinosa es otro de los profesionales e influencias en su campo que no fue a una escuela como parte de su preparación culinaria, sino que viajó por todo el país para probar las diferentes formas de cocción de la carne, y en su trayectoria logró convertirse en “El Robinhood de La Carnes” ofreciendo precios accesibles para toda la comunidad y carnes de la más alta calidad.

“Sé original”, el consejo del chef Aldo Espinosa

El fundador de El Toro Loco Churrascaria –y que actualmente es empleador de alrededor de más de 300 personas con todas las sedes activas en Miami– comparte algunos consejos que en su opinión son fundamentales para ser un chef profesional.

Según su experiencia, la persona que quiera ser chef debe ser original.

Espinosa resalta que es muy importante ser el creador de las recetas, que experimenten, busquen en su imaginación y hagan las recetas que crean que combinan. En sus restaurantes, el chef e influencer tiene un menú interesante y con platos exóticos que nunca dejan de sorprender a los comensales.

El chef recuerda que en una ocasión hizo una receta que incluía miel, canela y carne. Según comenta Aldo Espinosa, las personas que probaron el plato no entendían cómo podía tener un sabor tan exquisito.

Hay algunos chefs o cocineros que se acercan a El Toro Loco Churrascaria para intentar copiar lo que Espinosa y su equipo crean, y aunque esto no le molesta al chef e influencer, siempre les aconseja que el éxito está en la originalidad. “Sean originales y serán un gran chef.”

Las cualidades que debe tener un chef

Para el chef e influencer Aldo Espinosa, las cualidades que son indispensables en un chef son originalidad, sentido común, creatividad e imaginación.

“Crea en tu imaginación un producto que pueda ser agradable, que sea único, exótico y original. Así vas creando un nombre a través de eso”, dice mediante una nota informativa.

Asimismo, considera que un chef debe aprender a lidiar con los errores mediante la evolución. Para este chef e influencer, un buen chef puede crear un plato nuevo en 10 minutos aunque el plato original se le haya quemado o algo por el estilo.

El chef Aldo Espinosa recuerda que en un momento estaba preparando un brisket para su familia. Este es un plato que puede tomar de 8 a 12 horas, pero se distrajo viendo un programa de televisión y el brisket se quemó. Sin embargo, el chef innovó y cortó las partes externas, salvaron el centro, cortaron en listas y la receta evolucionó.

Aconseja viajar y conocer diferentes culturas que tengan que ver con comida y el arte culinario para diversificarse y encontrar los platos exóticos que tanto se quieren lograr.

Como último consejo, el chef e influencer recomienda conocer la diversidad culinaria que existe. Por ejemplo, en la India hay especias que no se encuentran en Tailandia, en Estados Unidos hay carnes que no se pueden encontrar en Centroamérica y en este último hay frutas exóticas que no se encuentran en Norteamérica.

Aldo ofrece oros consejos en su portal www.chefaldoespinosa.com y demás redes sociales @chefaldotoroloco @eltorolocochurrascaria @eltorolocomeatdistribution.