Día Mundial de la Suegra: siete consejos para llevarte bien con ella

Cuando decides entablar una relación, aunque a algunas no les agrade mucho la idea, no solo te toca tratar con tu pareja, sino también con toda su familia, y más aún si tus planes con esa persona son a futuro. Uno de los puntos más temidos respecto a esto es el acercamiento con las suegras, y es que por alguna razón siempre nos pintan que lidiar con ellas es casi tema para hacer una película de terror.

Por supuesto que eso es solo un mito, ya que muchas nueras llevan una excelente relación con la madre de su pareja en la que prima el respeto y la armonía. Si te estás preguntado cuál es el secreto mágico para lograrlo, la verdad es que no lo hay. No obstante, sí puedes poner en práctica algunos consejos que te ayudarán a ganártela. Aprovechamos que hoy, 26 de octubre, es el Día Mundial de la Suegra para compartírtelos.

1. No trates de competir

Así como no es bueno intentar compararte con la ex, tampoco es válido hacerlo con la madre. Definitivamente la relación que hay entre tu pareja y su progenitora es muy diferente a la que tiene contigo. Las comparaciones son absurdas y solo crean situaciones incómodas para tu pareja que, en caso de encontrarse en una encrucijada, opte por irse del lado de quien le dio la vida y no del tuyo.

2. No hables mal de ella

Criticar y cuestionar la manera en la que tu suegra hace las cosas no es una opción válida si quieres llevarte bien con ella. De igual modo, evita hablar mal de ella con tu pareja, pues esto crea tensión y conflicto entre todas las partes, tanto así que podría terminar con tu relación amorosa. Además, toma en cuenta que si hablas a sus espaldas tus comentarios pueden llegar a sus oídos y no creemos que le agrade mucho saberlo.

3. Sé atenta

No se trata de comprar su afecto hacia ti, sino más bien de ser detallista, cosa que vale más de lo que te puedes imaginar. Si, por ejemplo, te toca visitarla, no está de más que le lleves un pequeño detalle como un postre o una bebida. Ahora bien, el truco está en conocer sus gustos, puesto que si le llevas un postre, pero ella es diabética, quedarás muy mal parada.

4. Establece límites

Trazar límites es sano para todo tipo de relaciones humanas, y la de suegra-nuera no es la excepción. Evita involucrar de más a la madre de tu pareja en los problemas de la relación para que en un futuro esta no se sienta con la potestad de inmiscuirse en las decisiones que les competen a ustedes dos, como quién hace los quehaceres del hogar, quién aporta más dinero o la forma de criar a sus hijos.

5. Halágala

Dentro de los defectos que todos tenemos siempre hay aspectos positivos que se pueden resaltar. En caso de que se le dé bien la cocina, puedes hacer un cumplido sobre lo bien que sabe su comida (aunque ojo, tampoco es que la vas a halagar con la intención de que siempre sea quien cocine en las reuniones). Si quieres caerle aún mejor, haz un cumplido sobre lo buen novio o esposo que es su hijo, atribuyéndolo a la buena crianza que recibió de ella.

6. Muéstrate a disposición

Gestos como ofrecerte para lavar los trastes cuando te invita comer a su casa o mostrarte a disposición de llevarla a algún lugar cuando tu pareja no puede, hará que tu suegra vea tu lado colaborador, lo cual de seguro sea una cualidad que le agrade para la novia o esposa de su hijo.

7. Demuéstrale que te importa

Debes estar pendiente de tu suegra y demostrarle que te importa, no solo por obligación por ser la madre de tu pareja, sino como familia. No esperes que tu amado sea siempre el intermediario para entablar conversaciones con ella. Puedes llamarla, escribirle o hasta visitarla por tu cuenta para saber cómo está.