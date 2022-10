Seis actividades para celebrar Halloween en casa

La Noche de Brujas ha llegado y aunque es una de las pocas ocasiones del año en las que se justifica utilizar un disfraz, no es necesario salir a la calle para celebrar esta fecha. En realidad, hay muchas actividades ideales para disfrutar de un evento tan especial como Halloween sin tener que salir de tu hogar y a continuación veremos algunas de estas divertidas opciones que se pueden compartir tanto con familiares como con amistades.

Convertir tu hogar en una mansión embrujada

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-iluminado-05494d7e.jpg Las decoraciones de Halloween son una oportunidad para ser creativo. (PEXELS/COTTONBRO)

Toda la familia puede participar en esta actividad y es muy simple, solo hay que ser bien creativos. En este caso se puede volver a utilizar el detalle de apagar las luces para reemplazarlas con velas, preferiblemente de color rojo o naranja, también se puede utilizar música tétrica de fondo o la banda sonora de una película de terror. Otros ejemplos de decoraciones típicas de la época son cubrir los muebles con sábanas blancas, recortar figuras como murciélagos y gatos en cartulina negra y pegarlas en distintas partes de la casa, lo mismo se puede hacer con ramos de flores muertas.

Contar historias de miedo

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/una-mujer-y-un-nino-acostado-en-una-cama-e1b2a869.jpg El ambiente en el que se cuenta la historia es muy importante. (PEXELS/TIMA MIROSHNICHENKO)

Este es un pasatiempo que funciona tanto para adultos como para niños, solo hay que crear el ambiente adecuado para reflejar la época de Halloween. Esto implica apagar las luces, prender algunas velas e iluminarte la cara con un foco mientras cuentas las historias más tétricas que se te puedan ocurrir (aunque no hay que exagerar en el caso de los más pequeños).

Una fiesta de disfraces por Zoom

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/un-hombre-hablando-por-celular-5db4baa4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/un-hombre-hablando-por-celular-5db4baa4.jpg Es una forma de mantenerse en contacto con amistades y familiares. (PEXELS/KATERINA HOLMES)



Solo porque han decidido quedarse en casa no quiere decir que no pueden aprovechar la oportunidad de disfrazarse. Si quieren celebrar Halloween con otras personas que no pueden estar ahí físicamente esta es la oportunidad perfecta para organizar una fiesta de disfraces a través de Zoom. Esta es una opción ideal para compartir con familiares que residen fuera del país y hasta pueden hacer concursos de disfraces para los niños.

Una tenebrosa búsqueda de tesoros

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/una-imagen-de-un-videojuego-8874a1f1.jpg Este juego se puede convertir en una aventura. (PEXELS/KAROLINA GRABOWSKA)

Si hay suficientes personas en el hogar se pueden armar equipos y hacer de este juego una competencia para encontrar una lista de artículos escondidos alrededor de la casa, pero para encontrar cada uno hay que resolver acertijos. Como se trata de Halloween, se puede agregar un elemento fantástico como “hay que resolver todos los artículos de la lista para salvar a papá de los monstruos”.

Una carrera de momias

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/un-par-de-personas-de-pie-32dbf532.jpg

Esta puede parecer una idea demasiado sencilla o un desperdicio de papel higiénico, pero cuando llega el momento de participar con toda la familia se puede convertir en una actividad muy entretenida. Es muy simple, para una carrera de momia solo hay que tener mucho papel higiénico disponible y por lo menos dos equipos de dos personas. La meta es ver quién puede cubrir a su compañero de equipo como una momia usando papel higiénico más rápido.

Hacer tu propia película de terror

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/un-grupo-de-personas-jugando-un-videojuego-b6c0eb79.jpg

Otra ventaja de tener tantos dispositivos y apps que permiten crear materiales audiovisuales es que permiten que una familia o un grupo de amigos se reúnan y hagan su propia película de terror. Ya sea crear una historia original o simplemente recrear escenas de tus películas favoritas, esta es una actividad divertida y que también pone a prueba la creatividad de todos los que participan.