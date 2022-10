Cinco plantas que son tendencia para recibir la Navidad

La cultura de disfrutar de las plantas va en aumento. Estas pueden llegar a ser un acento excepcional de la decoración de cualquier espacio, pues le agregan vida y alegría, mientras que a los seres humanos nos sirve de bienestar cuidarlas y admirarlas.

Sin embargo, este artículo no es necesariamente sobre sus beneficios, que son muchos, hoy queremos compartir algunas variedades que están en tendencia y no se limitan a las aclamadas flores de pascua y el pino, en 2022 hay otras que también reinan por su belleza y buen significado.

A continuación te dejamos cinco de ellas:

Brezo o calluna

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/un-florero-con-plantas-verdes-eb901da4.jpg Hay Brezos de diferentes colores. (PEXELS)

Esta planta posee el significado que tanto se busca en estos tiempos, se asocia con la buena suerte y la belleza. Respecto a los cuidados no es tan exigente, le gusta la luz pero no el sol directo y con riegos interdiarios será suficiente. Este año son unas de las aclamadas de las jardinerías, especialmente las de color rojo.

Anturios

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/un-florero-con-flores-rojas-y-blancas-dc6c9d5a.jpg Los anturios son plantas de aspecto sofisticado y alegre. (SHUTTERSTOCK)

Estas encantadoras plantas simbolizan la fertilidad y cada vez son más personas que optan por embellecer sus espacios con la elegancia de estas plantas, a las que se le atribuye el beneficio de limpiar el ambiente. Aunque quienes les han cogido el truco del cuidado aseguran que es algo fácil, la verdad es que no lo es del todo. Necesita, luz sin sol directo, humedad ambiental que no es tan fácil determinar, riego regular y controlado y limpieza de sus hojas. No se recomienda tenerla en la cocina por la posibilidad de que la grasa penetren y terminen marchitándola.

Cactus de Navidad

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/un-florero-con-flores-rosas-10d3dedb.jpg Si lo alimentas correctamente tu Cactus de Navidad florecerá hermoso. (SHUTTERSTOCK)

Los cactus y suculentas son las plantas más aclamadas de los últimos tiempos, quizás sea porque no requieren de ser un experto para cuidarlas. Es una planta de larga duración, requiere riego regular y luz indirecta. Se dice que tiene el poder de atraer la buena suerte.

Flor de Pascua

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/28/una-flor-rosa-8a131d20.jpg Las más comunes son las rojas, pero también hay Flor de Pascua en color amarillo y rosado. (PEXELS)

Ella no se puede quedar para los que gustan exaltar la tradición. Sobre ella se dice que atrae la buena suerte, así que si eres una persona supersticiosa es una buena razón para adquirirla. Cuando la elijas, fíjate en el tallo y las raíces, que estén en buenas condiciones en el centro. Si notas que tiene muchas florecillas es una señal de que la planta te durará menos de lo pensado; mientras menos tenga mejor.

Pinos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/29/una-planta-con-hojas-verdes-a7b3e91d.jpg Los pinos son imponentes y fáciles de cuidar. (SHUTTERSTOCK)

Simbolizan la inmortalidad y la fertilidad, también de la Navidad. Son versátiles se pueden sembrar en suelo directo o en maceta. Hay diversas opciones para elegir que hacen que los aires navideños sean una realidad en la decoración, como el Pino Tuya, Picea, Araucaria, Woody y el conocido como Azul.