Luiyi Antuan: “Cocinar es parte de mi vida y de mi herencia familiar”

Conocer y vivir el mundo de la alta cocina internacional es el sueño de todo chef, pero no todos lo pueden hacer realidad, aunque este no fue el caso de Luiyi Antuan, un joven oriundo de La Romana y quien, desde muy temprana edad, ha sentido la pasión por la cocina. Antuan tuvo la oportunidad de adentrarse aún más en el mundo de la gastronomía al ganar la segunda edición del Diplomado de Cocina Creativa, iniciativa promovida por el empresario Danilo Díazgranados y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), para ofrecer a jóvenes talentos la oportunidad de recibir una formación gastronómica de calidad y de manera gratuita. En el caso de Antuan, esto se materializó como una beca completa para estudiar en la prestigiosa escuela Basque Culinary Center en España.

¿Qué te inspiró a ser chef?

Vengo de una familia que toda la vida ha trabajado en el mundo de la gastronomía, cocinar es parte de mi vida y de mi herencia familiar, está en mi sangre. Desde pequeño me levantaba muy temprano para ayudar a mi madre en su negocio gastronómico, esto me ayudó a adquirir, poco a poco, amor por este mundo culinario.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/04/una-persona-sosteniendo-un-plato-con-comida-0caade48.jpg

¿Cómo fue tu experiencia de hacer un taller en el Basque Culinary Center en España?

Fue una experiencia muy bella. Gracias al apoyo que recibí por el patrocinador del programa, el empresario Danilo Díazgranados; viví la experiencia de un viaje gastronómico en España durante seis semanas, con todos los gastos cubiertos, lo que me permitió estar al lado de los mejores chefs del mundo, compartir con ellos, aprender juntos y cumplir el sueño que cualquier cocinero quiere lograr, estar en el Basque Culinary Center. Mi paso en esta institución me ha contribuido a formarme como un mejor profesional en la cocina y me ayudará significativamente en mi trabajo.

¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste en esa institución académica?

Pude aprender que cocinar es ciencia y literatura, que un buen chef no solo es aquel que sabe preparar platillos, sino aquel que crea historias inolvidables con ellos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/04/un-grupo-de-personas-en-uniforme-junto-a-un-pastel-2380511d.jpeg

¿Esta experiencia ha cambiado tu idea de lo que significa ser chef?

Completamente, ahora veo la cocina como arte y pasión. Esta experiencia me ha llevado a amar lo que hago. En el Basque Culinary Center pude darle un giro total a mi carrera, esto me ha brindado oportunidades para desarrollarme en el mundo laboral y me ha motivado a, en un futuro no muy lejano, cumplir mi sueño de poder tener mi propio negocio gastronómico.

¿Para ti qué implica la cocina creativa?

Para mí la cocina creativa es la expresión artística más pura, que nos impulsa a perfeccionar las técnicas de cocina en temas de presentación, sabor, habilidad y manejo de utensilios, así como en temas de limpieza, orden, uso de productos y creatividad. Particularmente el Diplomado de Cocina Creativa en el que participé nos enseña habilidades y destrezas para desempeñar funciones culinarias que son exigidas en la industria gastronómica. Por eso, cuando terminamos el diplomado somos capaces de elaborar, decorar y presentar diferentes recetas de la cocina creativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/04/una-persona-con-un-plato-de-comida-sobre-la-mesa-0f68943a.jpg

¿Cómo va a cambiar tu labor como chef después de esta experiencia?

El conocimiento adquirido durante este tiempo me ha contribuido a forjarme como un mejor profesional de la cocina. Gracias a esta experiencia, tanto del Basque Culinary Center como del Diplomado de Cocina Creativa, adquirí los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones que demandan un pequeño negocio de comida, en el caso de emprender o el perfil requerido para un chef, auxiliar de cocina u otra posición en las empresas privadas o públicas.

¿Crees que es importante que esta nueva generación de chefs tenga este tipo de experiencia académica fuera del país para luego enriquecer la gastronomía local?

Sí. Estudiar en el Basque Culinary Center te hace ver el mundo culinario desde otro ángulo. Vivir experiencias académicas en países que se destacan por su gastronomía, como es el caso de España, te permiten retornar a tu país con nuevos aprendizajes que te ayudan a ampliar la cultura gastronómica local.