Día Mundial de la Adopción: las realidades de adoptar en República Dominicana

La bendición de ser padre o madre no viene dada por el proceso biológico de procrear. ( SHUTTERSTOCK )

Adoptar es un acto de amor. Así lo definen muchos, basándose en la idea de que al acoger a un niño estás haciendo una labor altruista por él. Y aunque de cierto modo es así, la verdad es que esa pequeña criatura a la que decidiste darle un hogar es quien termina haciendo todo por ti, al llenar tu vida de amor y felicidad.

Con esta reflexión empieza a contar su testimonio de adopción Nicole Gómez (nombre ficticio), quien hace unos cinco años empezó el proceso en el país para convertirse, junto a su esposo, en padres adoptivos de su “bebé soñado”. No fue hasta el año pasado, 2021, que ese sueño se hizo realidad, cuando recibieron a su pequeño de tan solo tres meses de nacido.

A propósito de que el 9 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Adopción, ella habla desde su experiencia acerca de las realidades de adoptar en República Dominicana, a fin de orientar a quienes están ponderando la opción sobre los pasos que deben dar y servir de motivación para otros.

Lo que se necesita

Nicole empezó el proceso en 2017. Tras tomar la decisión, investigó los requisitos. “Podrán adoptar las personas mayores de 30 y menores de 60 años de edad, independientemente de su estado civil, siempre que el o la adoptante garanticen idoneidad física, moral, social y sexual, que permita ofrecer a un niño, niña o adolescente un hogar que garantice su bienestar integral. Las mismas calidades serán exigidas a quienes adopten de manera conjunta”, refieren desde la página web del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Como en su caso era de manera conjunta, le tocó presentar acta de matrimonio. También recuerda que se le exigió llevar documentos de arraigo, como propiedades o vehículos, y cartas de recomendación. En su caso, llevó una carta de recomendación de la junta de vecinos a la cual pertenece, aunque dice que a veces también piden una carta de la iglesia, si se pertenece a una.

“Luego de depositar te hacen la inscripción y es cuestión de esperar que llamen para decir una cosa u otra”, dice, al tiempo que hace la aclaración de que casi nunca rechazan a una persona o pareja de entrada, sino que el proceso puede tornarse más largo. “En el intervalo nos tocó pasar por unas pruebas psicológicas y recibir sesiones psicológicas para prepararnos mentalmente para el paso que estábamos dando. A partir de ahí es sentarse a esperar”, indica.

Una conexión que se da de forma natural

“Uno tiene la idea previa de que va al lugar y te muestran a varios niños y uno piensa ‘hago clic con este, y con este me quedo’. Resulta que no, que son ellos que deciden por uno. En mis adentros digo que es Dios que decide ese bebé por ti”, indica sobre la elección.

Lo habitual es que el Conani presente varias fotos de niños y adolescentes para que el o los adoptantes elijan, aunque a ella solo le presentaron una foto de “la personita que Dios había elegido que fuese mi hijo”, comenta. Con ese pequeño se dio una conexión inmediata de forma natural.

Tiempo de espera

El tiempo que tarde el proceso de adopción puede variar, según el caso. “Si ya has seleccionado un sexo o edad, eso puede alargar la espera, porque cuando lo dejas abierto a cualquier edad y cualquier sexo, cuando llegue el turno te asignarán el que tengan para colocar. Pero si has seleccionado un sexo y lo que hay disponible es otro, toca darle el turno a otra persona de la lista y seguir esperando”, explica.

Para Nicole y su esposo la espera fue bastante larga. “Empezamos en 2017 y estuvimos en espera hasta 2021, que fue cuando nos hicieron la colocación”, dice. Esto así ni siquiera porque ya había concluido el proceso, sino porque tuvieron que acogerse a una nueva modalidad que implementó Conani, en la que permitían llevarse a casa al niño en lo que ellos llaman un programa de acogimiento familiar mientras el expediente de ese niño esté listo para pasar al proceso regular de adopción. “Gracias a ese programa fue que pudimos recibir a nuestro bebé”, dice.

En estos momentos ella y su esposo se encuentran en espera de que los documentos terminen de pasar su curso legal, que incluye una decisión de los tribunales de familia y luego ir a un proceso regular de adopción, además de la fase agotada en Conani.

Las ventajas de adoptar legalmente

Si bien es cierto que en República dominicana es muy habitual adoptar hijos de crianza o de personas desconocidas, sin agotar el debido proceso, hacerlo por la vía legal tiene grandes ventajas.

“No hay tantos casos de madres que, ya con sus bebés en casa, decidan dárselo a otra persona para que los crie”, refiere. “No es tanto como pareciera, y lo digo partiendo de la experiencia de que en varios momentos alguien se nos acercó diciendo ‘mira, vamos a dar un bebé o en tal lugar están dando un bebe’, y al final nunca se concretaba”.

Aunque es cierto que adoptar formalmente puede suponer años de espera, Nicole considera que es la mejor vía, por las ventajas que tiene tanto para el niño como para los padres adoptantes. “Cuando alguien te cede el niño para que lo críes se ve en la familia como el hijo de crianza que es de otra persona, pero vive contigo, entonces hay un sentido de pertenencia en el niño que no termina de concretizarse. Eso es lo que yo pienso”.

Cuando un niño pasa por un proceso formal de adopción, se emite un acta de nacimiento que lo certifica como hijo de sus padres adoptantes, lo que quiere decir que recibirá de ellos todos los beneficios que estipula la ley para los descendientes. Además de eso, entre las ventajas Nicole cita la estabilidad que ofrece la adopción formal.

“Uno se siente más afianzado en la relación a sabiendas de que ese niño es tuyo y es la decisión de un tribunal, el niño se siente más seguro en ese entorno familiar. Además de que no se corre el riesgo de que los padres biológicos decidan llevarse a su hijo por cualquiera que fuera la razón”, comenta.

A quienes están deseando tener un bebé y se están preguntado si deberían o no adoptar, por el hecho de pensar que no será igual, ya que se trata de un niño que no salió de sus entrañas, aconseja tomar la decisión de hacerlo.

“Uno cree que la experiencia de concebir no la va a reemplazar nada ni nadie, pero la verdad es que no hay palabras para describir lo que significa tener un bebé aun por esta vía alterna, porque es alegría, es satisfacción, es la promesa cumplida, es demasiado amor, saber que ese es tu hijo y que no importa la forma en la que llegó. Eso es lo que menos piensas”, acota.

Para ella, la bendición de ser padre o madre no viene dada por el proceso biológico de procrear, sino por la entrega, sentir que se quiere lo mejor del mundo para ese bebé, dedicarse día a día a proveerle lo que necesita, sobre todo amor.