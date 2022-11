Heteroflexibilidad una conducta que toma terreno entre Milenials y generación Z

Si alguna vez has sentido cierta atracción por personas de tu mismo sexo o has tenido fantasías eróticas que incluyen alguien de tu mismo sexo, pues no te asustes. Esto puede suceder y es una de las tantas conductas que existen dentro de la diversidad sexual y se reconoce como heteroflexibilidad.

La sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona y engloban una serie de fenómenos, emociones y reacciones que culminan en la búsqueda del placer y la emoción sexual.

Hoy en día la sexualidad entre las nuevas generaciones ha ido cambiando al ritmo del tiempo, por lo ya no es algo obtuso y cuadrado, sino que ha tomado matices diferentes abriendo todo un abanico de prácticas experimentales entre los jóvenes que están interesados en probar distintas experiencias.

Contrario a lo que se cree de que si una persona mantiene cierta atracción sexual hacia alguien del mismo sexo; es catalogan como homosexual, o bisexual, no siempre es el caso, ya que alguien que siente atracción en una ocasión por alguien de su mismo sexo sin querer formar un vínculo sentimental se dice que esta persona es heterflexible.

Alguien hereoflexible es completamente heterosexual con una mínima atracción hacia su mismo sexo, pero solo en la práctica erótica y en busca del placer. Para explicar un poco más de la heteroflexibilidad la psicóloga y terapeuta sexual Ana Belén profundiza acerca de esta práctica sexual muy usual en varios personajes de ficción

¿Qué es la heteroflexibilidad?

La terapeuta sexual y de parejas, Andrea Belén explica que la heteroflexibilidad hace referencia a las personas que se definen con la orientación sexual de heterosexuales, pero tienen experiencias homo, tienen un interés sexual esporádico por personas de su mismo sexo, pero no llegan a considerarse bisexuales.

Es más bien curiosidad por tener otras experiencias eróticas, la heteroflexibilidad se impone en este momento como una de las prácticas sexuales más comunes entre los millennials, puesto que están más abiertos a deferentes experiencias sexuales y emocionales.

¿Quiénes son más abiertos a estas prácticas?

Las personas que se más animan a explorar estas nuevas prácticas sexuales son las que integran la "generación milennials y generación Z, puesto que al ser más jóvenes están más abierto a “experimentar”.

¿La heteroflexibilidad puede ser una condición?

No es una condición, los genitales para los jóvenes de este nuevo siglo no son una prioridad, tampoco cumplir con las reglas impuestas, ellos quieren saber de qué se trata esto de ser libres, es una forma de fantasear, explorar.

Es una conducta de tipo implemente sexual y no da a lugar a ningún tipo de vínculo afectivo o amoroso.

¿Esto puede acarrear conflictos en las relaciones?

Según la terapeuta sexual, la heteroflexibilidad no acarrea conflictos dentro delas relaciones ya que quienes experimentan la heteroversatilidad tienen su preferencia sexual definida y es más un tema de fantasías sexuales.

¿Por qué las mujeres suelen ser más heteroflexibles?

La Psicóloga Andrea Belén indica que las mujeres son más flexibles dentro de su heterosexualidad que los hombres.

Esto ocurre probablemente como consecuencia del machismo de los hombres, aunque tienen curiosidad sexual se limitan ya que inmediatamente son catalogados o etiquetados como gay.

¿Cómo separar la heteroversatilidad del homosexualismo o la bisexualidad?

Belén indica que ellos no piensan que son gay o son hetero, ser mujer o ser hombre, para los que practican este tipo de conductas solo es la flexibilidad de entender el deseo como una cuestión que no tiene que ver con parámetros o estructuras.

¿Qué busca el heteroflexible?

Los heteroflexibles exploran su sexualidad sin poner en duda su orientación. Es un tema de fantasías sexuales, estos jóvenes se animan, juegan y coquetean con la posibilidad de elegir y tener muchas opciones, siempre sabiendo quienes son.

Ahora bien, si la persona que dice ser heteroflexible desarrolla sentimientos por alguien de su propio sexo, entonces es alguien bisexual que está descubriendo su orientación sexual.

El sexo va más allá de la vagina o el pene, es cuestión de buscar el placer sexual sin pensar en las etiquetas o sentirse dudosos en cuanto a su orientación sexual; solo es buscar placer sin importar mucho quien lo produzca, lo que permite tener una mejor calidad sexual y experiencias nuevas que abren un mundo a lo desconocido dejando de lado los cánones o patrones impuestos.